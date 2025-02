Legalita’ in classe a Sant’Eufemia d’Aspromonte. L’iniziativa dell’Arma dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri continua il suo impegno nella formazione civica delle nuove generazioni. Nell’ambito del progetto nazionale sulla cultura della legalità, la Stazione Carabinieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte ha avviato un ciclo di incontri con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà. L’iniziativa coinvolge le classi quinte della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di primo grado, con l’obiettivo di approfondire tematiche fondamentali per la crescita dei giovani cittadini.

Nell’ambito del progetto “La legalità attraverso la Costituzione Italiana”, gli incontri, con cadenza bimestrale e guidati dal Comandante della Stazione Carabinieri, affrontano argomenti di grande attualità. Dalla Costituzione Italiana ai diritti fondamentali, fino all’iter di formazione delle leggi nel nostro sistema repubblicano, i ragazzi hanno l’opportunità di comprendere il funzionamento dello Stato e il valore della democrazia.

Ma non solo. I temi toccano anche questioni vicine alla quotidianità degli studenti: bullismo, cyberbullismo, rispetto delle diversità, parità di genere e inclusione. Un dialogo aperto che sottolinea il ruolo essenziale dell’Arma dei Carabinieri nel supportare i giovani in una fase delicata della loro crescita.

Gli incontri hanno riscosso grande interesse e partecipazione da parte degli studenti, che hanno dimostrato curiosità e voglia di approfondire. Un segnale chiaro dell’importanza di un contatto costante tra scuola e istituzioni.

In vista del viaggio di istruzione previsto per maggio, che porterà gli studenti a Roma per visitare i palazzi del Governo, i prossimi incontri saranno un’occasione per arricchire la loro preparazione con dettagli e curiosità sulla macchina istituzionale italiana.