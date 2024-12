Great talent: la “sceneggiata pirandelliana” una piece teatrale emblematica e attuale   

Coloro che hanno potuto assistere alla pièce teatrale “Sceneggiata Pirandelliana”, che è stata rappresentata dalla Compagnia Great Talent di Palmi, per ben cinque volte in tre giorni (da venerdi 13 a domenica 15 dicembre u.s.), al Teatro Comunale “N.A. Manfroce” di Palmi, hanno potuto apprezzare chiaramente il grande impegno e la dedizione che tutti i componenti del Cast hanno profuso. Soprattutto l’attore e regista Gianni Parrello, che si è accollato i due personaggi principali: Angelo Baldovino in “Il piacere dell’onestà” e Ciampa in “Il berretto a sonagli”, con le parti più lunghe e più difficili da interpretare. Ma bisogna dire che gli è riuscito benissimo. Si sei calato magnificamente nella/e parte/i, con intensità e personalità. E’ stato così credibile e “accorato” che sembrava che non recitasse, ma che “vivesse” i personaggi che ha interpretato.

Oltre naturalmente a dirigere con grande maestria tutti gli altri attori della Compagnia: Giovanna Zampogna (Agata Renni), Lilli Sgro (la Sig. Maddalena), Domenico Infantino (Il marchese Fabio Colli), Mimmo Latino (Maurizio Setti), Salvatore Repaci (Don Benedetto), Rosalba Tornese (Lisetta); e Luisa Anastasio (la signora Beatrice Fiorica), Laura Antonacci (la signora Assunta La Bella), Roberta Modafferi (Fana), Lea Sprizzi (Nina Ciampa), Maria Melissari (la Saracena), Salvatore Repaci (il delegato Spanò); tutti veramente molto bravi, attenti, sciolti e naturali. Hanno dimostrato grande affiatamento e sono riusciti a catturare l’attenzione del pubblico, che ha partecipato, rimanendo concentrato, dall’inizio alla fine, seguendo ogni battuta con la curiosità e l’ebbrezza di chi è tenuto sulla corda e vuole sapere avidamente “come va a finire”.

Il risultato è stato pregevole, e non era scontato, vista l’importanza e il peso dei testi. Ma la Compagnia Great Talent li ha rappresentati così bene e con grande coinvolgimento, che sono emersi ancora di più la grandezza e il genio dell’autore agrigentino. Vero è che i fatti sono riferiti a tempi lontani, calati nella società borghese del dopoguerra, un piccolo mondo pervaso di ipocrisia e falso perbenismo.

Sembrano testi un po’ datati, con la loro morale familiare di altri tempi…

ma quanto è attuale lo scontro tra ciò che sembra e ciò che è, tra il sapere e il dissimulare, tra l’essere e il fingere, tra la persona e il personaggio, che forse tutti noi siamo costretti a recitare, chi più, chi meno, nella vita di ogni giorno, per essere accettati e accolti da una società ipocrita e dalle effimere convenzioni, e per evitare “disastri”.

Quanto è attuale l’attitudine a voler a tutti i costi salvare le apparenze, a discapito della verità.

Quanto è importante anche oggi, per alcuni, la salvaguardia dell’“onorabilità”, la rispettabilità apparente, per la quale si è disposti a tutto pur di evitare lo “scandalo”.

Quanto è attuale Pirandello. Viviamo in una società che oggi come allora, nella maggior parte dei casi, è pervasa di una correttezza morale finta e falsa, che privilegia la facciata rispetto alla verità.

La contentezza l’abbiamo letta negli occhi di tutti componenti della Cast, soprattutto per aver avuto gli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di primo grado di Palmi, le terze classi dell’Istituto De Zerbi-Milone e dell’Istituto San Francesco (plesso Minniti), ma anche per aver avuto gli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado di Palmi: Liceo linguistico “C. Alvaro”, di Gioia Tauro: Istituto “Severi” e di Rosarno: Istituto “Piria”, una bella soddisfazione quella di aver avuto il Teatro pieno di studenti le mattine di venerdì 13 e di sabato 14 dicembre, accompagnati dagli insegnanti per una esperienza “extra-curriculare” di riconosciuto valore formativo, che è stata accolta senza indugio dai Dirigenti Scolastici e dagli insegnanti, che non hanno esitato a far partecipare gli studenti a questa pregevole iniziativa culturale. Tutti coloro che hanno assistito alla rappresentazione teatrale, studenti e adulti, hanno potuto godere di uno spettacolo unico nel suo genere, nel quale sono state rappresentate due opere di Pirandello, con diversi contenuti e sfaccettature che hanno permesso di conoscere, ad alcuni per la prima volta e ad altri di approfondire, le tematiche pirandelliane sempre molto forti, toccanti e attuali.

La rappresentazione teatrale “Sceneggiata Pirandelliana” fa parte del Progetto “Non è vero ma ci credo”, evento finaziato con risorse PAC 2014/2020 – Az. 6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2023” della regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

L’iniziativa ha ricevuto il Patrocinio morale del Comune di Palmi, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, dei Club Rotary di Palmi, Gioia Tauro, Polistena e Nicotera-Medma; inoltre vi è stato il prestigioso riconoscimento da parte del CNSP (Centro Nazionale Studi Pirandelliani) di Agrigento che ha concesso il Patrocinio morale per l’evento.