Domenica 29 dicembre l’apertura diocesana del Giubileo nella Basilica Cattedrale di Reggio Calabria

L’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova annuncia con gioia l’apertura diocesana del Giubileo, che si terrà domenica 29 dicembre a partire dalle ore 16:30. La celebrazione inaugurale sarà presieduta dall’arcivescovo metropolita, monsignor Fortunato Morrone, che in un recente messaggio rivolto alla comunità, ha così sottolineato l’importanza del percorso giubilare fondato sul tema della Speranza: «Il nostro cammino è segnato dalla speranza… Chi di speranza vive risorge ogni giorno. Questo è il nostro annuncio: noi cristiani non parliamo di una speranza qualsiasi, ma di una persona: Gesù».

La celebrazione di apertura inizierà con il raduno di tutti i fedeli presso la Piazza della Chiesa Parrocchiale di Sant’Agostino: qui alle ore 16:30 partirà il pellegrinaggio verso la Cattedrale. La processione, che vedrà la partecipazione del clero diocesano, dei religiosi e dei fedeli, simboleggerà il cammino del Popolo di Dio verso la misericordia del Padre.

Il Giubileo rappresenta un’opportunità unica per riscoprire la misericordia di Dio e rafforzare i legami di fraternità all’interno della Chiesa locale. Durante l’anno giubilare, l’Arcidiocesi promuoverà un ricco calendario di eventi liturgici, culturali e caritativi, coinvolgendo tutte le realtà ecclesiali e sociali del territorio. Il momento culminante del calendario diocesano del Giubileo sarà il Pellegrinaggio Giubilare Diocesano a Roma, previsto dal 14 al 16 marzo 2025. Tale pellegrinaggio offrirà ai fedeli l’opportunità di vivere un’esperienza di arricchimento interiore, in comunione con la Chiesa universale.

«Il Giubileo – sottolinea l’Arcivescovo Morrone – è un tempo straordinario di grazia e di riconciliazione. È un’opportunità per riscoprire la bellezza della nostra fede e per sperimentare la misericordia di Dio. In questo Anno Santo siamo tutti chiamati a essere “pellegrini di speranza”, come ci ricorda Papa Francesco». Durante l’Anno Santo, la Cattedrale e altri luoghi significativi della diocesi diventeranno meta di pellegrinaggio per ricordare a ognuno che quella dell’homo viator è la condizione più vera di ogni uomo che vuole riscoprire il suo vero volto nella giustizia e nella carità.

L’Arcivescovo ha designato come luoghi di pellegrinaggio per ottenere l’indulgenza plenaria le seguenti chiese: la Cattedrale Maria Santissima Assunta in Reggio Calabria; la Concattedrale Maria Santissima dell’Isodia in Bova; il Santuario Maria Santissima Madre della Consolazione a Reggio Calabria; il Santuario del Volto Santo a Reggio Calabria; il Santuario di Sant’Antonio di Padova a Reggio Calabria; la Chiesa Abbaziale Santa Maria e XII Apostoli a Bagnara Calabra; il Santuario Santa Maria della Grazia a Gallico Superiore e il Santuario Maria Santissima di Porto Salvo a Melito Porto Salvo.

Questi luoghi rappresentano punti di riferimento spirituale dove i fedeli potranno vivere intensamente l’esperienza del pellegrinaggio e ottenere l’Indulgenza Giubilare alle condizioni stabilite dalla Penitenzieria Apostolica.