Villa San Giovanni, Momento Civico: “La giunta Caminiti campionessa di legalità, trasparenza e correttezza”

“Momento Civico – si legge in una nota – esprime sdegno nei confronti dell’amministrazione comunale di Villa San Giovanni per

la gestione opaca di due casi riguardanti dipendenti dell’ufficio tecnico comunale coinvolti in

procedimenti penali analoghi.

Il primo funzionario, arrestato, scarcerato e rinviato a giudizio, ha visto respinta la propria richiesta di

riammissione in servizio tramite una delibera della Giunta Comunale, pubblicata all’albo online. Al

contrario, il secondo funzionario, anch’esso arrestato, scarcerato e rinviato a giudizio, è stato riammesso

in servizio senza che l’atto relativo sia stato pubblicato all’albo online.

La mancata pubblicazione dell’atto di riammissione in servizio del secondo funzionario costituisce una

grave violazione delle norme in materia di trasparenza amministrativa: secondo l’art. 5 del Decreto

Legislativo 33/2013, tutti i cittadini hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi per garantire la

trasparenza e la correttezza dell’azione pubblica. L’ostinazione dell’amministrazione comunale che ci ha

costretti a ricorrere alla giustizia amministrativa, costituisce oltretutto un aggravio del procedimento –

oggi riconosciuto nei fatti dalla stessa amministrazione – anch’esso vietato dalla legge e che dimostra

quale sia la correttezza amministrativa che ha già minato la fiducia dei cittadini.

Per di più, nella questione che qui si tratta, l’amministrazione comunale ha violato norme sul

trattamento dei dati personali, dietro le quali si era trincerata nella vicenda dell’altro funzionario per

negare gli atti. Nella delibera di Giunta infatti, sono state pubblicate le iniziali puntate del dipendente,

rendendolo facilmente riconoscibile, nonostante il Garante della Privacy si sia espresso in modo chiaro

e inequivoco sull’argomento.

Al di là delle scelte discrezionali che appartengono comunque all’amministrazione Caminiti, è

fondamentale sottolineare che le decisioni assunte debbano tutte risultare da atti pubblici e pubblicati.

Solo in questo modo ogni cittadino può apprezzare l’iter logico e le giustificazioni a supporto delle

decisioni prese. La trasparenza amministrativa non è solo un obbligo legale, ma anche un principio etico

che garantisce la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Momento Civico chiederà quindi al Prefetto, all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Garante per la

Protezione dei Dati personali, di intervenire con urgenza per verificare la correttezza di quanto riportato

ed intervenire sull’operato dell’amministrazione comunale anche per prevenire il ripetersi di simili

episodi in futuro e soprattutto per capire se la città faccia ancora parte della Repubblica Italiana.

La trasparenza, l’imparzialità e la legalità sono principi fondamentali che devono guidare l’azione di ogni

amministrazione pubblica e sebbene la politica, tutta la politica villese, sembri trovare giovamento in

queste spregiudicate azioni inique ed opache poste in essere dall’amministrazione Caminiti sin dal suo

insediamento, noi continueremo a farci carico di denunciare presso tutte le istanze queste condotte

estranee a qualsiasi concetto di civiltà e democrazia, con la certezza che prima o dopo troveremo un

“Giudice a Berlino” per questa città”.