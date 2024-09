A Palazzo Alvaro consegnate le ‘giacche’ ai 34 maestri gelatieri. Prende il via la terza edizione di Scirubetta 2024

Il sindaco Falcomatà: “un dolce momento che consentirà di poter vivere un momento all’insegna del gusto e di portare le eccellenze reggine in giro per l’Italia ed il mondo”



Con la consegna delle ‘giacche’ ufficiali ai 34 maestri gelatieri, provenienti da tutto il Mondo, ha preso il via, a Reggio Calabria, la terza edizione di Scirubetta, il Festival del Gelato artigianale, promosso da Conpait, Pasticceri d’Italia, Apar, con il patrocinio della Città metropolitana e del Comune di Reggio Calabria.

L’edizione 2024 si terrà sul Lungomare Italo Falcomatà, nella zona della stazione Lido, fino a martedì 17 settembre. La cerimonia di consegna delle ‘giacche’ si è svolta nella sala Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro, alla presenza del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace e il consigliere metropolitano delegato, Filippo Quartuccio.

“Siamo molto lieti che Scirubetta sia all’interno del programma delle ‘Festività mariane’, un momento attesissimo dalla città di Reggio Calabria”. Così il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà che aggiunge: “E’ un evento che consentirà, oltre ai reggini, anche a tutti coloro che giungeranno in riva allo Stretto, turisti, pellegrini, di poter vivere un momento all’insegna del gusto all’insegna e della tradizione. Per questo ringrazio tutti i maestri gelatieri presenti perché consentiranno un racconto veritiero delle tante bellezze del nostro territorio. Non ci fermiamo qui perché la Città metropolitana ha da poco approvato il nuovo Piano fieristico, triennale, inserendo la nostra presenza alla fiera del gelato ‘Sigep’ di Rimini. Questo – conclude Falcomatà – consentirà una migliore programmazione ed un passo in più per tutto il nostro comparto”.

Alla manifestazione hanno preso parte anche il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, il consigliere metropolitano delegato Filippo Quartuccio ed i consiglieri comunali Giovanni Latella e Filippo Burrone.

Intervenendo il vicesindaco Carmelo Versace ha ricordato il successo ottenuto dai maestri gelatai reggini alle precedenti fiere di Rimini “c’erano file interminabili al nostro stand proprio per via del nostro gelato. L’idea quindi di presentarci con questo prodotto di eccellenza, vale molto in termini di identità”.

Il consigliere metropolitano delegato alla Cultura Filippo Quartuccio ha esortato i maestri gelatieri a “fare tesoro di questa esperienza, avviando anche dopo la conclusione di Scirubetta 2024, ulteriori momenti di confronto ed iniziative per crescere come categoria”.