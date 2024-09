Codacons Reggio Calabria: “Il biglietto digitale viola la privacy e crea discriminazioni”

Il Codacons esprime la propria ferma opposizione alla recente decisione della Società Liberty lines

di vendere biglietti per l’attraversamento dello Stretto di Messina con titolo rilasciato

esclusivamente su telefono mobile.

Questa pratica, secondo il CODACONS, rappresenta una discriminazione nei confronti di una parte

significativa della popolazione che potrebbe non avere accesso a dispositivi mobili o non essere in

grado di utilizzarli adeguatamente.

È inaccettabile che i consumatori siano obbligati a possedere uno smartphone per poter acquistare

un biglietto,” dichiara il presidente Provinciale del Codacons di Reggio Calabria, Avv. Antonia

Condemi: “Questa decisione esclude automaticamente anziani, persone con disabilità e chiunque

non abbia familiarità con la tecnologia.”

Il Codacons sottolinea come questa politica possa avere ripercussioni negative anche in situazioni di

emergenza. In caso di malfunzionamento del dispositivo o di mancanza di connessione internet, i

consumatori potrebbero trovarsi impossibilitati ad accedere ai propri biglietti, con conseguenti

disagi e perdite economiche.

Inoltre, l’associazione evidenzia i rischi legati alla sicurezza dei dati personali. “L’obbligo di utilizzare

un dispositivo mobile per l’acquisto e la gestione dei biglietti espone i consumatori a potenziali

violazioni della privacy e a rischi di frodi informatiche,” aggiunge l’avv. Condemi del Codacons.

Il Codacons chiede alla Società di rivedere immediatamente questa politica e di garantire alternative

accessibili a tutti i consumatori, come la possibilità di ottenere biglietti cartacei o di utilizzare altri

metodi di acquisto. L’associazione propone anche l’implementazione di soluzioni ibride che

permettano l’uso sia di biglietti digitali che cartacei, in modo da venire incontro alle diverse esigenze

dei consumatori.

L’associazione è pronta a intraprendere tutte le azioni necessarie per tutelare i diritti dei

consumatori e assicurare che nessuno venga discriminato a causa di politiche aziendali inique. Il

Codacons invita tutti i cittadini a segnalare eventuali disagi o problemi riscontrati con l’acquisto di

biglietti tramite telefono mobile, al fine di raccogliere ulteriori testimonianze e rafforzare la propria

azione di tutela.