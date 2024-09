Lazzaro, proseguono i lavori per la riqualificazione del lungomare Cicerone e sono pronti a partire quelli per la Smart City

“Venerdì sera è stato provato il nuovo impianto di illuminazione del lungomare Cicerone a Lazzaro. I lavori proseguiranno anche nei prossimi mesi con importanti novità per rendere questo luogo sempre più accogliente e al servizio della comunità”.

È quanto ha dichiarato il sindaco Giovanni Verduci che, insieme ai tecnici, ha partecipato alla verifica della nuova illuminazione che non sostituisce ma si aggiunge ai pali artistici a sfera già presenti sulla passeggiata e che saranno sistemati e riqualificati a breve.

“Insieme al vicesindaco e consigliere metropolitano Rocco Campolo avremmo voluto tutto questo prima dell’estate, ma non è stato possibile – ha aggiunto il primo cittadino. Non facciamone un dramma, arriveranno nuove stagioni e saranno ancora più belle di quella che sta per terminare. Per l’Amministrazione comunale è Lazzaro tutto l’anno e per questo motivo stiamo prestando molta attenzione a intercettare nuovi canali di finanziamento”.

“A questi lavori di riqualificazione del lungomare Cicerone e Ottaviano Augusto, finanziati con i fondi dei Patti per il Sud e non ancora ultimati – conclude il sindaco Giovanni Verduci – si aggiungeranno già nel prossimo mese quelli finanziati dall’Agenzia per la Coesione Sociale per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali. Videosorveglianza, illuminazione adattiva, segnaletica orizzontale e verticale smart, decoro urbano, arredi, defibrillatori diffusi, totem informativi, diffusori sonori e segnalatori acustici, rilevatori ambientali, colonnine per chiamate di emergenza e per punti di ricarica per veicoli e apparecchiature elettriche, strumenti di comunicazione attiva e partecipativa. Interventi che saranno realizzati sul nostro territorio, in particolare sul lungomare Cicerone di Lazzaro, e che faciliteranno il processo di trasformazione Smart City».