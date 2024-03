Reggio Calabria, gli anziani di via Graziella a protestare fuori dalla struttura chiusa: “Vent’anni di attività buttati via senza preavviso, riapriteci il centro sociale”

“Così noi del Centro Sociale di Via Graziella siamo rimasti in mezzo alla strada, da una settimana chiamiamo tutti i giorni responsabili del comune, dirigenti, assessori, i quali continuano a darci appuntamenti ed a bidonarci.

Il Sindaco ci ha mandato in mezzo alla strada e non ci riceve!!

L’assessore al Welfare continua a dirci che viene a vedere situazione, domani sono da voi , oggi sono da voi ripete da una settimana prendendoci solo in giro.

Chiediamo di essere subito auditi in commissione politiche sociali alla presenza del Sindaco e dell’assessore al Welfare, gli anziani non possono essere abbandonati!

Da vent’anni tutti i giorni il centro sociale ospita oltre cento anziani con attività che sono imprescindibili per la salute degli stessi.

Ed i lavori annunciati che hanno portato alla chiusura non sono ancora iniziati , non c’è nemmeno affisso un cartello con nome ditta e durata lavori , nulla di nulla, solo una rete che impedisce l’accesso e molti dei nostri oggetti personali rimasti dentro.

Riapriteci il nostro centro sociale , le nostre attività non si possono fermare , gli anziani non possono essere abbandonati in questo modo !!

La nostra protesta continua e non si fermerà , gli anziani non si toccano!”.

Cosi’ con un comunicato stampa gli anziani del Centro Sociale di Via Graziella