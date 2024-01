Porto di Gioia Tauro, Bombardieri: “Serve impegno forte dell’Europa”

“Siamo preoccupati per quanto accade oggi nel mondo del lavoro, e la nostra presenza oggi a Gioia Tauro chiede maggiore attenzione al governo e alla regione sulle grandi potenzialita’ di questa infrastruttura che, purtroppo, non e’ ancora sfruttata appieno”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a Gioia Tauro, dove ha visitato le strutture del porto.

“Noi, a quando si parla di Autonomia differenziata e di investimenti, – ha proseguito – preferiamo fatti concreti. Con le chiacchiere i lavoratori non mangiano. Abbiamo bisogno quindi di impegni precisi, in un momento in cui la sfida e’ globale sui temi del lavoro, dell’Europa, del Golfo di Suez. Questa terra ha sofferto molto per tanto tempo, e questa realta’, invece, puo’ dare tante risposte a condizione che riesca a lavorare al meglio. Il contesto, ripeto, e’ globale e occorre dunque un impegno forte dell’Europa a sostegno di queste rotte. Serve una risposta dell’Europa – ha concluso – che consenta a questo porto di crescere ulteriormente”.