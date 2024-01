Museo diocesano: a Reggio Calabria il primo focus group del Coordinamento regionale ICOM Basilicata-Calabria

Istituito il 7 marzo 2018 il Coordinamento regionale ICOM (International Council Of Museums) Basilicata-Calabria costituisce un riferimento essenziale per musei e professionisti museali delle due regioni: rinnovato nel 2023, ne fanno parte Anna Cipparrone (coordinatrice), Tiziana Battafarano, Maria Cerzoso, Fiorella Fiore, Lucia Lojacono, Claudia Ventura e Luigi Zotta.

Tra le attività in programma nel 2024 l’avvio di un primo ciclo di focus group nei Musei accreditati al SMN e/o soci istituzionali ICOM.

Giovedì 18 gennaio h 16 presso il Museo diocesano di Reggio Calabria si svolgerà il primo degli incontri dedicato al tema “Fruizione integrata dei siti museali: reti e distretti in Calabria” a cura delle consigliere Lucia Lojacono e Claudia Ventura.

Sarà l’occasione per fare il punto, assieme a enti e istituzioni, professionisti museali, operatori culturali e cittadini, sulla situazione dei Musei di Reggio Calabria, riflettendo sull’esperienza di reti e distretti museali in Calabria e sulle loro potenzialità per lo sviluppo del Sistema Museale Regionale.

All’incontro interverranno, tra gli altri, Filippo Demma, direttore regionale Musei Calabria, Fabrizio Sudano, direttore Museo Archeologico Nazionale di Reggio, Marilena Cerzoso, direttrice Museo dei Brettii di Cosenza e presidente Accademia Belle Arti di Reggio Calabria, Filippo Quartuccio, assessore alla Cultura della Città Metropolitana e i referenti ATAM, Camera di Commercio e Musei pubblici e privati di Reggio e provincia.