“Dieci anni di Ecolandia – Realtà metropolitana”: sabato l’incontro con gli autori Aldo Mantineo e Marcello Spagnolo

Sabato 20 gennaio 2024, alle ore 16.30 presso il Palazzo della Cultura “P. Crupi”, in via E. Cuzzocrea, 48, a Reggio Calabria si terrà l’incontro con gli autori per la presentazione del libro “Dieci anni di Ecolandia – Realtà metropolitana”, nell’ambito dell’iniziativa “Narrazioni Metropolitane – Festival del libro e della lettura” organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il libro, curato da Aldo Mantineo e Marcello Spagnolo nasce da una interessante collaborazione tra la storica casa editrice Città del Sole e la cooperativa Cometa, un nuovo soggetto che opera in ambito culturale nella nostra città.

Attraverso l’incontro con diverse figure che hanno operato all’interno del Parco che sorge sull’altopiano di Arghillà, gli autori ripercorrono la storia del Parco Ludico Tecnologico Ambientale Ecolandia, dedicato ai grandi miti della Magna Grecia e all’ecologia pratica, una realtà singolare di questo territorio, grazie ad un Progetto comunitario, nato intorno alla metà degli anni ’90 in risposta al Bando dell’Unione Europea sul Programma Urban I, che aveva come obiettivo la realizzazione di interventi finalizzati a valorizzare le periferie alla città, migliorandone il livello di qualità della vita e promuovendone la crescita economica, sociale, ambientale e culturale.

Le voci di chi ha creduto nel sogno Ecolandia e lo ha sostenuto nel tempo, guidano gli autori in uno storytelling coinvolgente e dinamico e raccontano avvenimenti, aneddoti ed episodi che hanno attraversato la storia del Parco Ecolandia, oggi punto di attrazione turistica, luogo di divertimento e svago, ma soprattutto spazio educativo capace di stimolare la coscienza ecologica dei visitatori e delle comunità locali e sito dimostrativo per l’uso di tecnologie ambientali innovative, laboratorio all’aperto in cui consolidare un processo di crescita culturale.

A seguire, il programma dell’incontro

SALUTI ISTITUZIONALI

Filippo Quartuccio – Consigliere Città Metropolitana con deleghe alla Cultura, Beni Culturali e Spettacolo, Pari Opportunità, Politiche internazionali, Comunitarie e del Mediterraneo

MODERA

Giusi Mauro – Calabria Post, Città del Sole Edizioni

CONVERSANO CON GLI AUTORI

David Murolo – Casa Editrice COMETA

Andrea Proto – Università Mediterranea di Reggio Calabria Dipartimento Agraria

Giorgio Gatto Costantino – Giornalista

Sergio Conti – Autore del Video “Ecolandia, una scommessa vinta”

Alla conclusione, proiezione del video “ECOLANDIA, UNA SCOMMESSA VINTA”