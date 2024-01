Poste Italiane, al Comune di Molochio il premio “Cresco Award” per la crescita sostenibile

Con il progetto “Borgo della longevità”, il Comune di Molochio, in provincia di Reggio Calabria, è uno dei tre Comuni italiani che ha ricevuto il premio “Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni” da parte di Poste Italiane, società partner del contest “Cresco Award Città Sostenibili”, promosso dalla Fondazione Sodalitas e dall’Anci. Il Cresco Award, nato per promuovere l’impegno dei Comuni italiani per la crescita sostenibile dei territori, inclusivi e quindi in grado di offrire una migliore qualità della vita alle persone che li abitano, si propone di valorizzare la spinta innovativa dei Comuni italiani e di premiare le iniziative più efficaci nel promuovere in modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori.

Comuni, Unioni tra Comuni, Città Metropolitane e Comunità Montane possono candidare progetti, già realizzati o in fase avanzata di realizzazione, riguardanti, ad esempio, temi come l’accoglienza e l’inclusione sociale, l’economia circolare e la sharing economy, l’efficienza energetica e la gestione sostenibile dei rifiuti, la mobilità sostenibile, la prevenzione e tutela sanitaria, la riduzione degli sprechi alimentari o il welfare territoriale.

“Il nostro progetto sulla longevità – ha detto il sindaco di Molochio, Marco Giuseppe Caruso, intervistato dal Tg Poste – è stato pensato per tutelare i luoghi che ci sono stati tramandati ma nello stesso tempo vogliamo rivisitarli in una chiave urbanistica moderna. Ci preme ringraziare Poste Italiane – ha ancora aggiunto il primo cittadino – non soltanto per il riconoscimento che ha voluto consegnarci, ma anche per i servizi che ci offre quotidianamente».