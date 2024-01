Ponte sullo Stretto, il sindaco di Campo Calabro incontra l’ad Ciucci: “Alle soglie di un cambiamento epocale”

Il sindaco di Campo Calabro, Sandro Repaci, ha incontrato oggi l’amministratore delegato della società Stretto di Messina Pietro Ciucci per fare il punto sullo stato di avanzamento del ponte sullo Stretto di Messina.

Nell’occasione il sindaco Repaci ha dichiarato: “Siamo alle soglie di un cambiamento epocale con una trasformazione profonda del territorio che deve diventare una opportunità rafforzando la nostra dimensione identitaria in un contesto diverso e più grande. Vanno inoltre tutelate le caratteristiche naturali del territorio e dei beni indisponibili. Inoltre ritengo che tutte le opere che saranno realizzate a latere nell’ambito della costruzione del ponte non devono essere viste in chiave risarcitoria ma come occasione di sviluppo. In questa prospettiva e con queste premesse ci rivolgeremo alla nostra comunità per condividere le scelte fondamentali che ci guideranno nelle interlocuzioni future con la Stretto di Messina. Nell’occasione l’amministratore delegato Ciucci ha dimostrato massima disponibilità nel valutare le istanze del sindaco di Campo Calabro, “apriremo quanto prima tavoli tecnici per confrontarci concretamente sulle tematiche poste in evidenza.”