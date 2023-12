Questura di Reggio Calabria, violenza di genere e immigrazione al centro dell’attività: 67 sbarchi nel 2023 e più interventi in aiuto delle donne

Violenze di genere ed immigrazione sono i due filoni investigativi che emergono piu’ numerosi nell’attivita’ della Questura di Reggio Calabria, guidata da Bruno Megale, nonostante la presenza delle attivita’ del crimine organizzato e di tipo mafioso, che ha portato all’arresto degli autori di tre distinti omicidi. Relativamente alle violenze di genere – si legge nell’informativa dell’Ufficio di Gabinetto – i numeri registrati nel corso del 2023 consentono di affermare che gli interventi effettuati sono aumentati rispetto all’anno passato che pur aveva fatto segnare numeri rilevanti.

Infatti, nel corso di tutto il 2022 sono stati adottati 52 ammonimenti, nel corrente anno, tale soglia e’ stata superata gia’ alla data del 25 novembre 2023, giornata internazionale per la violenza di genere, per chiudere l’anno con un totale di un totale di ben 57 provvedimenti. Per quanto concerne l’attivita’ dell’Ufficio immigrazione l’evoluzione del fenomeno migratorio ed il modificarsi delle rotte rispetto al 2022 ha prodotto un notevole cambiamento nella gestione degli sbarchi nella provincia reggina.

Il 2022 si era concluso con complessivi 114 sbarchi di migranti che avevano portato sulle nostre coste 9.541 cittadini extracomunitari, 67 invece sono stati quelli nel 2023, con l’arrivo di 8.292 stranieri, con una media di circa 124 persone a sbarco. Il flusso ha interessato 5 localita’ della Provincia, confermando anche nel 2023 la netta prevalenza del ‘Porto delle Grazie’ di Roccella Jonica, con 5.501 cittadini extracomunitari sbarcati in 57 eventi.

Quanto ai Paesi di provenienza, nel corso del 2023 Pakistan, Afghanistan ed Egitto sono stati i paesi maggiormente rappresentativi nella classifica degli arrivi, rispettivamente con 1.540, 1.421 e 1.610 persone. L’intera struttura provinciale reggina dell’accoglienza, inoltre, e’ stata particolarmente sollecitata dalla gestione di numerosi migranti sbarcati a Lampedusa e trasferiti in altri siti per attenuare la pressione sull’isola siciliana.

In tal senso, il porto di Reggio Calabria ha accolto l’arrivo di 8.928 migranti, di origine subsahariana e maghrebina, giunti a bordo di pattugliatori della Guardia Costiera, navi della Marina Militare e la nave traghetto “Veronese”. Il totale complessivo di persone gestite dall’Ufficio Immigrazione nel corso del 2023, tra le attivita’ di braccialettatura, identificazione, fotosegnalamento e successivo trasferimento, e’ di ben 17.220 stranieri.