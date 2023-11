Confcommercio e Assessorato Polizia Municipale: fronte unico contro gli abusivi a Reggio Calabria

Contrastare l’abusivismo in Città a 360 gradi, con una particolare attenzione rivolta al settore della panificazione ed ai fenomeni di occupazione abusiva del suolo nelle vie del centro e della illecita concorrenza nel settore moda. Questi i punti al centro della riunione tenutasi ieri presso il Comando di Polizia Municipale che ha visto presenti l’assessore al ramo Giuseppina Palmenta, il comandante Salvatore Zucco ed i vertici Confcommercio con il presidente Lorenzo Labate, il direttore Fabio Giubilo ed i rappresentanti del gruppo panificatori Assipan Confcommercio Nino Laurendi, presidente, e Rodolfo Magno.

La conclusione del cordiale incontro è stata una puntuale ricognizione sulle attività di controllo e repressione messe in campo quotidianamente dalla Polizia Municipale con un ulteriore impegno richiesto da Confcommercio e condiviso dall’assessore Palmenta ad un più intenso presidio del territorio. Presenza e visibilità con l’obiettivo di tutelare gli operatori che si muovono nel perimetro della legalità. Un’azione anche di tipo culturale che ha l’obiettivo di evitare che comportamenti non corretti o peggio, in spregio alla normativa, possano essere giustificati anche dall’utenza e dalla cittadinanza come fenomeni quasi di sostegno sociale o emulati da altri operatori nel convincimento che si tratti di comportamenti neutri e impuniti.

“Siamo soddisfatti di questo incontro, dell’attenzione e del puntuale riscontro fornitoci dall’assessore Palmenta e dal comandante Zucco – dichiarano il presidente Labate e il direttore Giubilo. La segnalazione fatta oggi da Confcommercio è un atto dovuto nei confronti di tanti colleghi che, pure non condividendone in alcuni casi il merito, rimangono giustamente rispettosi delle norme, dei divieti, dei regolamenti. E, pure in un momento economicamente complicato, continuano a sostenere spese importanti per affitti, utenze, tasse per svolgere in maniera regolare l’attività. Come Confcommercio – continua il presidente – sosteniamo con convinzione che nel normare una materia debbano sempre adeguatamente essere tenute in conto le esigenze degli imprenditori. In questo senso ci siamo attivati da tempo per provare ad ottenere una modifica di talune regole sia sul livello locale, con la richiesta di revisione ad esempio del regolamento di occupazione suolo per operatori dei pubblici esercizi, sia a livello nazionale, con più di un intervento della nostra Confederazione volto ad ottenere dai governanti una riduzione della pressione fiscale sulle imprese oppure, sempre a titolo esemplificativo, una nuova regolamentazione del meccanismo dei saldi.

Ma, allo stato attuale – continua Labate – con le regole vigenti, non può esistere in capo a nessun commerciante come in capo a nessun cittadino il dubbio di una disparità di trattamento o che rispettare le regole sia inutile. Per questo raccogliendo il sentire di tanti operatori anche emotivamente allo stremo, abbiamo ritenuto importante condividere con l’amministrazione comunale la necessità di una seria azione concentrando l’attenzione su vendita abusiva di pane, vendite abusive di prodotti di dubbia provenienza anche sulle vie centrali in postazioni più o meno stabili, controllo sulle vendite promozionali o in saldo, controllo sul rispetto delle regole sulla occupazione suolo in capo ad operatori del settore pubblici esercizi, decoro urbano”.

Con specifico riferimento al settore della panificazione, particolarmente esposto al fenomeno dell’abusivismo, i rappresentanti del gruppo Assipan Confcommercio Laurendi e Magno, hanno chiesto massima attenzione, sottolineando “come la vendita di pane al di fuori delle regolari linee di distribuzione, oltre ad esporre i panificatori a una forte concorrenza sleale, mette in pericolo in primis il consumatore perché rimangono ignote le materie prime utilizzate, le metodiche di produzione e manca il rispetto delle basilari norme igieniche”.

Piena la condivisione dell’assessore Palmenta e del comandante Zucco che hanno raccolto con favore la segnalazione dei rappresentanti di Confcommercio, assicurato massima attenzione anche in vista delle prossime festività natalizie e condiviso come “il fenomeno dell’abusivismo è grave e va contrastato. Siccome centrali sono le questioni del decoro urbano, della corretta occupazione del suolo pubblico e del rispetto delle regole in generale. In questo senso è importante fare fronte comune con le Associazioni di Categoria nella direzione di tutelare gli utenti e gli operatori regolari. In realtà, tutte le questioni evidenziate sono già oggi all’attenzione del Corpo di Polizia Municipale, i controlli vengono effettuati e le sanzioni irrogate nel rispetto della vigente normativa. Purtroppo, taluni aspetti tecnico-procedurali, possono erroneamente portare un osservatore esterno ad immaginare che l’operatore irregolare sia tacitamente “autorizzato” a svolgere l’attività quando invece le sanzioni – assicurano l’assessore ed il comandante – vengono irrogate ed anche in misura rilevante. Ciò sia che si parli del banco abusivo di vendita di prodotto alimentare o non alimentare, sia che si tratti di dehors o di vendite in saldo o promozionali. Raccogliendo l’invito di Confcommercio ci impegneremo ad essere più presenti poiché assicurare il rispetto della legalità, il decoro è il nostro obiettivo prioritario e condiviso”.