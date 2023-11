Campo Calabro (RC), domenica all’insegna della lettura e della natura al Parco Verde

Si terrà domenica 19 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, al Parco Verde a Campo Calabro (RC) una mattinata all’insegna della lettura, scoperta della natura e divertimento, per i più piccoli, di lavoro a maglia e all’uncinetto e della solidarietà per gli adulti.

Grazie allo staff di “L’Isola Felice” i bambini si potranno divertire con attività di animazione ma anche andando alla scoperta delle meraviglie naturali che il parco Verde ci offre.

Farà tappa la bicicletta letteraria, il percorso itinerante che nasce dal desiderio di trasmettere ai bambini e agli adulti, il dono di poter immaginare il mondo, guidati dallo sguardo della meraviglia e della creatività che riguardano tutti noi, perché sono la risorsa fondamentale alle quali attingiamo nelle diverse occasioni della vita. Raccontare significa aprire all’immaginazione di mondi possibili. È un omaggio all’infanzia perché i bambini sono l’anello di congiunzione tra il passato, il presente e il futuro. Con i fili di lana intrecceremo le storie. Letture con Kamishibai e albi illustrati in italiano e arabo, a cura di Patrizia Flecchia, El Habchi Bouchra e in compagnia di Pinocchio.

Chi vorrà si potrà unire anche al knit café, lavorando a maglia e all’uncinetto con le volontarie della delegazione reggina di Cuore di Maglia. Sarà necessario portare con te gioco di ferri e/o uncinetto 3.5/4, uno o due gomitoli di lana e la voglia di stare insieme.

Sarà possibile donare anche un gomitolo di lana merinos per preparare morbidi corredini per bimbi pretermine e libri per bambini per arricchire la biblioteca condivisa di Villa San Giovanni.

Sarà l’occasione per conoscere e/o approfondire la realtà di Corredino Sospeso: progetti, iniziative e linea solidale.

Le attività sono libere, gratuite, aperte a tutti e non c’è bisogno di prenotazione. Per altre informazioni scrivici su whatsapp https://wa.me/message/CUGQ56KCDPHBC1