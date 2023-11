Aggressione autista Atam, la Filt Cgil chiede incontro al Prefetto

“Violenza inaudita nei confronti di un operatore di esercizio dell’Atam nello svolgimento del suo lavoro che è stato aggredito dai tifosi del Trapani a conclusione della partita del campionato di Serie D tra Reggina e Trapani. Non è più sostenibile lasciare da soli gli operatori del trasporto pubblico locale negli eventi particolarmente soggetti a disordini e che dovrebbero essere etichettati come momenti di semplice passione e divertimento e che invece si trasformano in dramma e violenza, prendendo di mira soprattutto i lavoratori che svolgono il proprio servizio. Come Filt CGIL chiediamo un urgente incontro al Prefetto di Reggio Calabria a protezione di chi si spende con il proprio lavoro al fine di garantire un servizio pubblico per le persone oneste e che hanno voglia di perseguire la propria passione nello sport. Non è più possibile lasciare soli i lavoratori che in questi casi eccezionali dovrebbero essere sempre scortati a bordo con l’ausilio degli agenti di polizia. È quello che chiediamo, per la sicurezza di chi svolge il proprio mestiere è quello che serve per garantire l’ordine e la sicurezza dei lavoratori e cittadini. Piena solidarietà per il lavoratore Atam che è stato aggredito, procederemo con tutte le nostre forze affinché si possa individuare un percorso e le modalità atte a prevenire un comportamento quanto mai disgustoso da parte di alcuni soggetti, nell’auspicio che gli stessi vengano immediatamente individuati e condannati per la vile azione nei confronti del lavoratore”.