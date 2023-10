Gioiosa Ionica (RC), Vincenzo Mazzaferro nominato coordinatore territoriale di Forza ITalia: “Pronto a battermi per il territorio”

“La condivisione di vedute e di intenti sul futuro del nostro territorio sono alla base di questo cammino intrapreso già da qualche anno e che oggi mi vede coordinatore territoriale di Forza Italia per Gioiosa Ionica”. Sono queste le parole del consigliere comunale Vincenzo Mazzaferro, che da qualche giorno lavora alla riorganizzazione e programmazione del partito sul territorio, salvaguardando chi ha contribuito attivamente negli ultimi anni.

“Esprimo – dichiara Mazzaferro – sinceri ringraziamenti al coordinatore provinciale Francesco Cannizzaro per aver riposto in me questa fiducia, di cui sento profondamente la responsabilità. Accolgo questo nuovo incarico con la stessa dedizione che mi ha sempre contraddistinto nel mio percorso politico. La mia volontà è quella di contribuire attivamente per i temi politici locali, vigilando e affiancando chi si batte per la locride e il suo sviluppo economico, sociale e turistico. La mia gratitudine al consigliere Giacomo Crinò che mi ha accompagnato in questo percorso e fatto avvicinare ancora di più al progetto Forza Italia, dandomi gli stimoli giusti per arrivare a questo traguardo. Un particolare ringraziamento va anche ai miei colleghi di minoranza che oltre a condividere con me le battaglie di opposizione, hanno da subito sposato il progetto Forza Italia permettendo di creare una sinergia che sicuramente darà risposte concrete alla comunità gioiosana. Oggi più che mai l’unione di intenti può portare risultati positivi e lusinghieri.”

“Credo – prosegue il neo coordinatore – in un progetto che possa aprire il partito portando persone e idee nuove per proseguire questo importante lavoro. Figure come Rocco Mazzaferro, che ringrazio e sono sicuro continuerà a contribuire attivamente, hanno dedicato il proprio tempo per cercare di migliorare la vita quotidiana nel nostro paese, con l’ascolto e il dialogo con tutti, con umiltà ma anche con quella determinazione sempre necessaria per cambiare”.