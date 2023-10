“Xenia”, Arci: “Finito incubo giudiziario che ha rovinato Mimmo Lucano e modello Riace”

“Una sentenza che vuol dire piena assoluzione. Cadute tutte le principali accuse e le

calunnie contro Mimmo Lucano e il modello Riace.

Finalmente è arrivata, pochi minuti fa, la sentenza della Corte d’Appello di Reggio

Calabria per Mimmo Lucano nell’ambito del processo Xenia.

A fronte della richiesta di condanna, con una pena pesantissima di oltre dieci anni

di carcere, i giudici hanno inflitto una condanna a solo un anno e sei mesi con pena

sospesa con la condizionale.

Questa sentenza ribalta completamente il processo mediatico e politico che ha

trascinato in incubo giudiziario Mimmo Lucano, rovinando la sua vita e infangando

pesantemente la comunità di Riace e il Modello di accoglienza che lo aveva contraddistinto a livello europeo.

L’intero centro destra si era prodigato negli anni nell’indicare Mimmo Lucano come esempio

negativo dando il via dai banchi del governo ad una inchiesta costruita e ad un

processo mediatico che vedeva in particolare nel Ministro Salvini il giudice censore.

La sentenza di oggi rigetta la maggior parte delle accuse riconoscendo il processo

come assolutamente infondato. In un paese normale il governo in carico dovrebbe

chiedere scusa a questo cittadino e alla comunità di Riace per quello che hanno

dovuto subire. Ma noi non siamo un paese normale e dunque, sappiamo, non

succederà.

Mimmo Lucano non è stato mai solo; abbiamo sempre saputo e avuto certezza

della sua integrità e della sua dedizione per la sua comunità e per i più deboli e per

questo che in questi terribili anni, lo abbiamo accompagnato continuando a credere

nel valore dell’umanità, prima di ogni altra cosa.

Grazie Mimmo, avanti insieme!”.

E’ quanto si legge in una nota di Arci nazionale e Arci Calabria.