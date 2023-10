Reggio, riqualificazione energetica dei palazzi comunali: completata la prima fase a Palazzo San Giorgio con eliminazione vecchi impianti

“Abbiamo già terminato, con un anticipo di circa 15 giorni, il primo step che riguardava lo svuotamento e le impermeabilizzazione del tetto di palazzo San Giorgio. Sono stati asportati tutti i vecchi ed obsoleti impianti. Già da domani un’altra impresa sarà al lavoro per la parte di produzione energia, con la collocazione dei pannelli solari che verranno installati su l’area esterna del tetto, di concerto con le indicazioni della Soprintendenza. Il terzo intervento sarà quello della riqualificazione energetica del palazzo che riguarderà, oltre a tutta l’impiantistica l’impiantistica relativa all’impianto di riscaldamento e di condizionamento, anche il restauro degli infissi di palazzo San Giorgio”.

Così il consigliere comunale di Reggio Calabria Carmelo Romeo, delegato ad Agenda urbana che aggiunge: “E’ un’operazione che stiamo seguendo con il programma Agenda urbana su tutti i palazzi istituzionali. Su palazzo San Giorgio l’investimento vale per circa 2.400.000 euro. Stiamo facendo la stessa operazione anche sul palazzo dell’anagrafe, sul palazzo ex Omni e a breve partirà anche sul palazzo della polizia municipale”. “Tutti questi interventi – ha concluso Romeo – sono incentrati anche e soprattutto per ridurre il carico del costo delle bollette energetiche ma anche per una riduzione delle emissioni e per la cura dell’ambiente nella nostra città”.