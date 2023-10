Lega: “De Biasi è e rimane il nostro punto di riferimento su Reggio Calabria”

<<Reggio Calabria è nel pieno degrado politico, sociale, ambientale, infrastrutturale e con evidente deficienze mancanza di sicurezza! Una situazione che emerge da tutte le parti e che una gestione amministrativa errata ed incapace ha ulteriormente aggravato. E’ sufficiente guardare le condizioni della città per rendersi conto di come questa sia caduta, veramente, in basso. Tantissimi i problemi non risolti che continuano ad assillare i cittadini. E per ultimo il fallimento sportivo della Reggina che ha messo in ginocchio lo sport, pur essendoci tantissime persone che ancora credono e seguono il calcio. Queste persone non meritano altra umiliazioni e mortificazioni. Ci auguriamo che le scelte, in parte non condivise, del sindaco f.f. non portino ad altre amarezze. Infine, non possiamo non constatare anche il tentativo di delegittimare anche quelle poche persone che hanno agito nell’interesse della città, evitando spesso di mettersi in mostra e lavorando per la concretezza delle soluzioni. Giuseppe De Biasi, persona competente e di altro livello morale, non solo è il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, ma sarà il nostro punto di riferimento per tutta l’attività politica che interesserà la città, meritando una ulteriore valorizzazione. Nel prossimo organigramma del partito rivestirà un rilevante ruolo e contribuirà, assieme a tutti gli altri, alla crescita del partito>>.

Lo dichiarano il referente provinciale della Lega Calabria, Franco Recupero, e il commissario regionale Giacomo Francesco Saccomanno.