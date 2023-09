Integrazione migranti, a Taurianova aprirà un Ostello della Fcei. Il sindaco Biasi: “Assicuriamo il diritto dell’abitare”

La collaborazione del Comune per la realizzazione del progetto “AbitAzioni”, curato dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, è stata assicurata dal sindaco Roy Biasi che ha partecipato stamattina a una riunione operativa nella sala consiliare di Cinquefrondi. Il Piano, implementato dalla prefettura e finanziato con i fondi Fami (Fondo asilo, immigrazione e integrazione), prevede l’apertura nel centro cittadino – nella zona chiamata “sotto gli alberi” – di un ostello sociale destinato, per la permanenza temporanea, ad una decina di migranti, facendo il paio con una analoga struttura, più grande, che la Fcei da due anni ha già attivato a San Ferdinando. Si tratta di un percorso coadiuvato anche dall’assessorato regionale al Welfare, guidato Emma Staine, rappresentato nella riunione da due funzionari.

«Si tratta – ha detto il sindaco Basi – di un progetto che sposiamo in pieno perché va nella stessa direzione dell’integrazione concreta, non per slogan, che questa Amministrazione Comunale persegue, anche tramite la nostra Agenzia sociale per l’Abitare, che ha già promosso forme di affitto condiviso, che vedono l’ente compartecipare alla locazione a favore dei migranti regolari che in tal modo vivono in città senza avere l’assillo di non potersi permettere una normale abitazione».

Alla riunione di Cinquefrondi, il Comune oltre che con il sindaco – che si è confrontato con i colleghi di Cinquefrondi, San Ferdinando, Camini, Camini, Giffone, nonché con l’equipe dell’Unical di supporto al progetto – ha partecipato anche con gli assessori all’Immigrazione e all’Urbanistica, Maria Fedele e Simona Monteleone, e con la responsabile dell’Agenzia, Noemi Asciutto.