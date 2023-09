La solidarietà della società ‘Castore’ alla consigliera Marcianò: “Viviamo e operiamo in un contesto difficile. Ogni attacco alle istituzioni va stigmatizzato”

La Società in house Castore Servizi Pubblici Locali S.r.l., partecipata dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria,

nelle componenti del Consiglio d’amministrazione e da parte di tutto il personale dipendente, desidera “esprimere piena solidarietà e

vicinanza alla Consigliera comunale Angela Marcianò per il vile atto subito.

Viviamo e operiamo tutti, purtroppo, in un contesto spesso difficile ed ogni attacco alle istituzioni e agli organi che le compongono

va stigmatizzato e contrastato facendo quadrato attorno alla vittima di turno e respingendo con determinazione al mittente

simili messaggi intimidatori. Insieme, continuando ad operare con risolutezza nell’esclusivo interesse della cittadinanza”.