Inizio anno scolastico, i messaggi del sindaco Biasi e dell’assessore Crea agli studenti di Taurianova

«Auguri bambine e bambini, che possiate vivere il nuovo anno scolastico come la giusta prosecuzione dell’armonia che vi avvolge nelle vostre famiglie; auguri ragazze e ragazzi, che possiate affrontare il nuovo anno scolastico con la consapevolezza di essere in luoghi sicuri, pronti a ricevere quella formazione adatta a fare di voi cittadini consapevoli e culturalmente attrezzati per le sfide sempre più complicate di questa nostra epoca».

Così il sindaco Roy Biasi si è rivolto a quanti, dal 14 settembre, inizieranno a seguire i corsi nei 3 istituti scolastici attivi nel territorio taurianovese.

Una popolazione di quasi 2.000 studenti, che il messaggio del sindaco allarga per comprendere anche le scolaresche delle strutture private di ogni ordine e grado, ribandendo la necessità che la scuola nel suo complesso e l’amministrazione comunale avanzino insieme nell’identico interesse a edificare una società migliore.

«In questo senso – prosegue il sindaco – voglio richiamare l’attenzione dei giovani sulla assoluta e crescente collaborazione che in questi anni abbiamo stabilito con i loro insegnanti e dirigenti scolastici, per i quali aggiungo l’apprezzamento mio e della cittadinanza tutta ai sentimenti di gratitudine per il lavoro prezioso e appassionato che svolgono. Tutto questo è fatto per rendere sempre più sicure le strutture scolastiche che frequentate e per sostenere le vostre scuole nei progetti che migliorano l’offerta formativa. L’istituzione Comune sentitela sempre al vostro fianco, pronta anche a recepire le vostre sollecitazioni e ad amplificare le vostre proposte».