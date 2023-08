39enne disperso a San Luca (RC): ricerche in corso

È in corso una ricerca per persona dispersa in zona Montalto nel comune di San Luca (RC), nel Parco Nazionale d’Aspromonte.

L’uomo, D. S. F. le sue iniziali, di anni 39, residente a Delianuova (Rc), ha fatto perdere le sue tracce durante la giornata di ieri.

L’uomo era partito dalla mattina a piedi da casa, intorno alle ore 9:00, per dirigersi al Santuario di Polsi (Rc), intorno alle 16:00, il 39enne avverte i famigliari di essersi perso e di trovarsi nei pressi di Montalto.

Attivata la macchina dei soccorsi che ha visto impegnati nelle ricerche i tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – attivati attorno le 20:45 dai Carabinieri di Bianco (Rc) – i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria e i volontari di Santo Stefano d’Aspromonte (Rc), i Carabinieri Forestali della Stazione di Bagaladi (Rc).

Le ricerche sono proseguite fino alle 4:00.