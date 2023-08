Taurianova (RC), attivazione di quattro borse lavoro. Monteleone: “Risorse umane indispensabili per la gestione del verde pubblico”

Nuova attivazione delle Borse lavoro per lenire il disagio sociale avvertito dai disoccupati del bacino dei TIS (Tirocini di Inclusione Sociale), questa volta indirizzata a potenziare l’organico comunale dedicato alla cura del verde, quanto mai indispensabile per assicurare un maggiore decoro nei giorni in cui Taurianova è protagonista di un corposo cartellone di eventi estivi.

L’assessorato al Personale guidato da Simona Monteleone, proprio perché molteplici sono gli obiettivi amministrativi perseguiti con un iter suggellato in queste ore dalla firma di quattro contratti a tempo determinato, ha voluto che tutta la giunta con in testa il Sindaco Roy Biasi partecipasse al momento di avvio di un importante intervento – di natura sociale ma anche manutentivo – che si concluderà il 30 novembre prossimo.

L’attività che sta svolgendo il personale arruolato, oltre a dare man forte ad un Settore già impegnato in una massiccia opera di abbellimento della città e di bonifica delle aree comunali degradate, riveste una importanza notevole perché conferma l’interesse che il Comune non da oggi ha dimostrato per fronteggiare e ridurre le sacche di bisogno presenti nella popolazione.

Questa amministrazione vuole rendere pieno quanto più possibile il diritto al lavoro dei cittadini, sfruttando anche quella politica dell’inclusione in cui Governo e Regione investono allo scopo di rendere il più produttivo possibile l’impiego dei Tirocinanti negli enti utilizzatori.

«Proprio per questo – dichiara l’assessore Monteleone – sin dal nostro insediamento abbiamo creduto fortemente nella forma delle Borse Lavoro, capace di assicurare all’ente l’innesto di risorse umane volenterose e qualificate, che non a caso abbiamo voluto si mettessero a disposizione proprio in una fase in cui è oltremodo massima l’attenzione del cittadino e del visitatore. Per questo, oltre che complimentarmi con i quattro borsisti e ringraziare gli uffici comunali che si faranno carico del loro impiego ottimale desidero ribadire le linee che ispirano, nel settore del Personale, l’azione della Giunta Biasi che mira a creare e mantenere quel clima di armonia e razionale organizzazione, l’unico capace di far intendere l’intera macchina comunale come un’unica squadra oggi più che mai orgogliosa di giocare per e con Taurianova».