Versace e Giordano al Premio Reggio Calabria Day: “Eccellenza del territorio che eleva i valori della nostra comunità”

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ed il consigliere delegato Giuseppe Giordano sono intervenuti alla cerimonia del premio “Reggio Calabria Day”, organizzato dalla Pro Loco di Reggio Calabria e giunto alla sua XX edizione.

«Una manifestazione che, di anno in anno, fa alzare sempre di più l’asticella del livello di qualità. Complimenti alla Pro loco ed al suo presidente, Pino Tripodi, per la fantastica kermesse che racconta, nel migliore dei modi, il nostro territorio e per un’attività che supporta il lavoro delle istituzioni». Così, il sindaco facente funzioni Carmelo Versace che, successivamente, ha rivolto un pensiero anche ai tanti premiati della serata: «Un grazie a loro perché, con il loro impegno, contribuiscono a tramandare un’immagine positiva della Città Metropolitana fuori dai confini della Calabria». Infine, il sindaco funzioni ha rivolto un plauso ad Ezio Privitera, presidente del circolo del tennis “Polimeni”, sede della prestigiosa iniziativa turistica e culturale.

Per il consigliere metropolitano Giuseppe Giordano il premio “Reggio Calabria Day” rappresenta «un encomio che vale ogni giorno». «Ai premiati – ha detto – va la mia gratitudine perché portano con loro storie cariche di impegno e passione, spesso espresse in maniera silente e lontano dai riflettori, comunque un simbolo del sacrificio che serve ad elevare la nostra città e la nostra comunità». Al presidente Tripodi ed alla Pro loco, Giordano ha rivolto parole di forte apprezzamento: «Dietro questo lavoro ci sono tanto impegno ed una grande visione. Auguri affinché la manifestazione si possa proiettare in avanti con sempre più slancio».