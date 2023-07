Estate a Cinqudrondi: tutti gli eventi

Dopo i tanti eventi svolti nel periodo invernale e primaverile, riparte la programmazione delle manifestazioni estive. Un cartellone ricco di eventi che ci accompagnerà per tutto il mese di agosto, dall’ 1 al 26. Cultura, legalità, musica, tradizioni e tanto divertimento, questi i temi che l’Amministrazione ha voluto porre al centro dell’intero mese allietato dagli eventi.

Tanto spazio dedicato ai bambini con Spettacoli di Giocoleria, Attività Artistiche e Culturali; un grande appuntamento il 2 agosto con la presentazione del libro “Fuori dal sistema” di Luigi de Magistris accompagnato dalle note della musica classica napoletana interpretata dalla voce di Roberta Cullari e dei Parthenope.

Poi sarà la volta della Prima Edizione del Festival “Sogni d’Autore”, due serate dedicate interamente a due dei più grandi cantautori italiani, quest’anno Rino Gaetano e Giorgio Gaber, il 10 e l’11 agosto.

A seguire, il 13 agosto, il concerto del gruppo storico “I Jalisse”.

Abbiamo a cuore anche le nostre tradizioni e, proprio per questo motivo, quest’anno abbiamo voluto organizzare una serata dedicata esclusivamente alla nostra meravigliosa Affruntata ed in particolar modo ai portatori che, di generazione in generazione, tramandano questa tradizione arrivando anche da ogni parte d’Italia e dall’estero.

Restando in tema di festival, il 19 agosto la Prima Edizione del Festival Hip Hop, che vede protagonista uno dei rapper più apprezzati a livello nazionale, Kento. Attivista e scrittore di Reggio Calabria. Oltre alla sua carriera nella musica, insegna dal 2009 in vari carceri minorili, scuole e comunità̀ di recupero, tenendo laboratori di scrittura e musica per i ragazzi a rischio. Per la sua attività̀ sociale attraverso la musica ha vinto il premio Cultura Contro le Mafie nel 2014, mentre nel 2017 è stato premiato da Casa Memoria Impastato e ANPI, ultimo in ordine di tempo è vincitore della Targa Tenco 2023 e a breve sarà all’Ariston per ritirarla. Inoltre, ad accompagnare l’intero evento esibizioni di writers, ballerini di break dance e rap dj.

Con grande soddisfazione torna il 20 agosto la “Notte del Viale”, evento ormai consolidato nella nostra programmazione, attesissimo da tutti, dove intrattenimento e tradizioni si mescolano per offrire al pubblico una serata indimenticabile.

Tra tutti gli eventi una sezione speciale il 24, 25 e 26 agosto con il SUMMER MUSIC FEST che vedrà protagonisti grandi personaggi della scena musicale italiana: Ciccio Merolla, autore del tormentone estivo Malatia, nonché grande musicista a livello internazionale; Carmen Zarra, seguitissima da grandi e piccini; infine, il concerto di “Nesli live” con “Dj Comollo e Radio 105” che intratterranno la Piazza fino a notte fonda.

L’Assessora agli Eventi e Spettacoli Giada Porretta: “Come ogni anno non è stato facile organizzare tutto il programma, tuttavia siamo riusciti a creare un cartellone ricco di eventi per regalare ai nostri concittadini, turisti e visitatori, momenti indimenticabili di allegria e spensieratezza. Ringrazio della collaborazione la Regione Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, i Volontari del Servizio Civile Universale e le Associazioni locali per il grande contributo che ogni anno mettono a disposizione e tutte le persone che hanno contribuito alla buona riuscita delle serate”.

Il Sindaco Michele Conia: “Esprimo grande apprezzamento per l’impegno profuso nella realizzazione del cartellone estivo e auguro ai nostri concittadini, agli emigrati che ogni anno tornano a Cinquefrondi e ai cittadini dei comuni limitrofi un’estate serena e ricca di occasioni di incontro, divertimento e spensieratezza”.