Reggio: in corso il restyling sulla strada di San Giovanni di Sambatello: da lunedi tornano i bus Atam

Lavori in corso a San Giovanni di Sambatello, borgo collinare della zona nord di Reggio Calabria. Su indirizzo dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria Rocco Albanese e del Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, e grazie alla proficua sinergia prodotta con il comitato civico del quartiere, si stanno realizzando in queste ore gli attesi lavori di restyling della strada di accesso all’area collinare. Gli interventi riguardano la messa in sicurezza di diversi tratti della strada, unica e più veloce via d’accesso all’area di San Giovanni.

L’intervento, programmato dall’Amministrazione comunale nell’ottica delle linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà, che puntano alla valorizzazione delle aree collinari, è il frutto dei sopralluoghi tecnici congiunti effettuati in presenza dell’Assessore Rocco Albanese e dei rappresentanti del Comitato civico, che nell’occasione, attraverso la portavoce Martina Tripodo, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto.

Grazie alla collaborazione della società comunale Castore, in stretta sinergia con gli uffici del Settore Lavori Pubblici dell’Ente, nelle ultime ore sono stati ripristinati lunghi tratti di asfalto, nelle parti più ammalorate, oltre che il ripristino di muretti a bordo strada, parapetti e guardrail. Già nelle scorse settimane l’Amministrazione, sempre in accordo con le priorità stilate dal comitato civico, era intervenuta per lo sfalcio della vegetazione a bordo strada. Intervento che sarà ripetuto nelle prossime settimane, dopo il termine dei lavori sulla strada, per consentire una continuità sulle condizioni di sicurezza e percorribilità della strada.

Questa mattina la prova generale anche per il ritorno, atteso ormai da lungo tempo, dei bus di Atam, che a causa delle difficoltà di percorrenza erano costretti a fermarsi al bivio di accesso della strada che conduce al borgo collinare. Insieme all’Assessore Rocco Albanese i tecnici di Atam hanno verificato il ripristino delle condizioni di sicurezza e già da lunedì sarà recuperata la percorrenza ordinaria con la fermata al capolinea di San Giovanni.

L’Assessore Albanese ha espresso piena soddisfazione per l’intervento effettuato. “Ci scusiamo con la cittadinanza per l’attesa – ha affermato – ma grazie al lavoro meticoloso degli uffici abbiamo creato le condizioni per intervenire in vista dell’inizio della stagione estiva. Ringrazio i rappresentanti del comitato civico per la sinergia costruttiva che abbiamo instaurato in questi mesi, dialogando in maniera proficua con l’Amministrazione per il bene collettivo della comunità di San Giovanni. Da parte nostra – ha concluso Albanese – continueremo a lavorare, rimanendo a stretto contatto con la cittadinanza, per fare in modo che le straordinarie potenzialità del borgo di San Giovanni e l’intera area di Sambatello, in termini di bellezze paesaggistiche, storiche e culturali, possano essere sfruttate e valorizzate al meglio”.