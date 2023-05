Gerace: sinergia tra associazioni di volontariato e amministrazione comunale

Si è realizzato a Gerace nei giorni scorsi un interessante binomio tra ambiente, volontariato e cacciatori con l’associazione U.N. Enalcaccia P.T., Sezione provinciale di Reggio Calabria, ed in particolare i volontari del gruppo di Gerace – Giocondo Mario, Varacalli Roberta, Reale Giovanni, Reale Andrea, Reale Nicolas, Reale Giuseppe, Varacalli Alberto – per la manifestazione Paladini del Territorio, che hanno pulito le giostre per i bambini del parco giochi di Contrada Zomino e il cortile adiacente la scuola media di Largo Piana.

«Un doveroso ringraziamento va ai volontari che qualche giorno fa hanno dedicato del loro tempo libero alla pulizia di due aree destinate ai bambini geracesi», dichiara il Vice Sindaco Rudi Lizzi che a nome dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, si è detto felice di accogliere e patrocinare l’iniziativa.

«L’aiuto e il sostegno che i volontari hanno dato all’Amministrazione è particolarmente gradito – ha proseguito il Vice Sindaco Lizzi – e si va ad aggiungere ai risultati positivi che abbiamo ottenuto nell’ambito della programmazione comunale. L’apporto dei volontari, che hanno agito in maniera completamente gratuita, è un valore aggiunto notevole che ritengo si possa implementare con il coinvolgimento di associazioni che, come l’Enalcaccia, hanno a cuore l’ambiente e il territorio».

«Siamo orgogliosi che a Gerace ci siano delle associazioni che collaborano attivamente con l’Amministrazione. Ritengo che sia fondamentale che ci sia un terzo settore attivo e propositivo che opera con azioni di sensibilizzazione sul rispetto e la pulizia del territorio – ha concluso il Vice sindaco – e mi auguro che anche altre associazioni locali prendessero spunto da questa iniziativa per dare un proprio fattivo contributo per la città».