Caso Dermatologia, GOM di Reggio Calabria condannato a risarcimento. Annunciato ricorso in Cassazione: “Noi parte lesa”

“In riferimento alla notizia relativa al concorso a Direttore dell’UOC Dermatologia per il quale il Grande Ospedale Metropolitano ‘Bianchi – Melacrino – Morelli’ di Reggio Calabria è stato condannato, in sede civile, al risarcimento danni ad una candidata, la Direzione comunica di avere già proposto appello per Cassazione.

Precisa, altresì, che nella vicenda il GOM è parte lesa per cui attiverà tutte le procedure di legge a tutela della propria immagine e, soprattutto, delle casse erariali”.

E’ quanto si legge in una nota della direzione del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, in merito alla sentenza civile emessa della Corte d’appello di Reggio Calabria, con la quale i giudici hanno stabilito in oltre 100mila euro il risarcimento alla dottoressa Valeria Falcomatà, candidata al concorso per per l’individuazione del primario del reparto di Dermatologia.