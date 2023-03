La Calabria che accoglie, a Scilla una famiglia apre all’affido internazionale di un minore ucraino

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dal centro comunitario Agape

Il volto di Oksana riassume quello che è l’impatto della guerra sulla vita di migliaia di

donne ucraine che vivono ogni giorno sotto l’incubo dei bombardamenti, al freddo, con

il rischio di essere uccise, magari con i propri figli, da colpi di mortaio o da missili che

distruggono ciò che capita sotto tiro, come un terremoto che demolisce tutto

all’improvviso. Oksana ha un volto segnato da una profonda tristezza, con gli occhi

senza lacrime dopo averle consumate tutte, dalla paura per il marito e il figlio che

stanno combattendo e che non sa se al termine della giornata li potrà rivedere o almeno

sentirli. Per questo ha deciso di portare in Calabria il figlio quattordicenne Vlady con

la speranza di sottrarre almeno Lui ai pericoli della guerra. Un affido che durerà sei

mesi, con la speranza che questa devastante guerra si concluda presto. Ha affrontato

due giorni di viaggio che si concluso con la consegna del figlio alla famiglia di Scilla

che ha deciso di accoglierlo nel rispetto delle procedure previste per queste emergenze

umanitarie. E’ stato un momento molto emozionante l’incontro della mamma e del

figlio con la famiglia di Maria e Fortunato, il problema della lingua non ha permesso

di esternare i sentimenti che la donna provava, ma anche senza pronunciare parole

traspariva chiaramente nel suo volto la sofferenza per il distacco assieme alla

gratitudine per questa sorta di pronto soccorso che è riuscita a trovare in questa

famiglia. Un nucleo familiare di gente semplice, lui macellaio, lei casalinga, con

quattro figlie, tutte concordi ad aprire le porte della loro casa a questo loro coetaneo

che chiedeva accoglienza in questo momento delicato della sua vita. Alla domanda sul

perché hanno deciso di fare questa scelta rispondono così. Il motivo è facile da

individuare: guardare quelle immagini al telegiornale delle mamme che

abbracciavano i figli senza riuscire a difenderli e a proteggerli è qualcosa che da

genitori ci ha toccato profondamente. Abbiamo quattro figlie in età adolescenziale e

inevitabilmente ci siamo chiesti se fosse successo a noi che fine avrebbero fatto i nostri

figli? da qui nasce la nostra scelta: dalla gratitudine nei confronti della vita che

riteniamo essere stata fin troppo generosa nei nostri confronti donandoci quattro figli

splendidi che non hanno avuto alcuna ritrosia nel fare “spazio” a un nuovo fratello!!!!

E dal desiderio di prestare le nostre braccia a quelle mamme che non erano in grado

di proteggere i propri figli. L’affido è stato reso possibile anche per la disponibilità

della commissaria prefettizia Antonia Surace e dall’assistente sociale Anna Maria

Bellantoni che hanno curato le procedure burocratiche per la sottoscrizione dell’affido

che prevede l’accompagnamento della famiglia da parte del Centro Comunitario

Agape. In occasione della firma la commissaria, che non ha nascosto la sua

commozione per la vicenda, ha pronunciato parole di ringraziamento e di

incoraggiamento ad Oksana .per il suo coraggio e per la sua determinazione a fare

tutto il possibile per la tutela del figlio, con il sacrificio del distacco e della rinuncia,

anche se temporanea, ad averlo vicino.

Visto il perdurare della guerra anche altre mamme ucraine stanno chiedendo al

Centro Agape disponibilità di altre famiglie a questo servizio di affido

internazionale che sicuramente non è risolutivo per il futuro di questi minori ma

rappresenta comunque una sorta di piccolo corridoio umanitario per stare loro

vicini, per non lasciarli soli. Questa esperienza rappresenta un piccolo raggio di

luce nel buio che ha avvolto il Paese con la tragedia umanitaria di Cutro e che ha

visto la Calabria toccata direttamente da questa triste vicenda. Una piccola

testimonianza che viene dalla Calabria che pur vivendo mille emergenze dimostra

che accogliere chi scappa da un paese in guerra è possibile, anzi doveroso