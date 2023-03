Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria 15,6 milioni di euro in 8 anni per la manutenzione straordinaria delle strade

La Citta’ Metropolitana di Reggio Calabria potra’ contare su ulteriori 15,6 milioni di euro, da ripartire nei prossimi 8 anni, per la manutenzione straordinaria delle strade. I finanziamenti fanno seguito al Decreto 141, quello della ministro delle Infrastrutture e della Mobilita’ sostenibili che, di concerto con quello dell’Economia, ha ripartito un fondo da 1,7 miliardi tra Regioni, Province e Citta’ Metropolitane.

“Ossigeno puro”, ha commentato il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, a proposito di un intervento che “permette una programmazione ancora piu’ capillare in un settore fino ad oggi impegnato a gestire, prevalentemente, le emergenze anche a causa dei tagli sui trasferimenti statali”.

“E’ una buona notizia – ha aggiunto – indispensabile nella gestione di 1.760 chilometri di rete viaria metropolitana”. Nel dettaglio, si parte da dai 900 mila euro inseriti nell’annualita’ 2022 fino ad arrivare, gradualmente, ai 2,7 milioni previsti per il 2029, seguendo uno schema che l’ufficio Viabilita’ ha predisposto e presentato alla Direzione Generale per le Strade e le Autostrade.

“In un comparto complesso e delicato come questo – ha concluso il sindaco facente funzioni – e’ chiaro che i finanziamenti sembrano non poter mai bastare. I 15,6 milioni, da spalmare su otto annualita’, non consentiranno certo di stravolgere l’articolato asse viario metropolitano, ma torneranno sicuramente utili per far respirare le casse dell’Ente ed agire per una maggiore sicurezza delle nostre strade.

Con questi nuovi fondi, dunque, saranno portati a termine 23 interventi, suddivisi negli 8 anni previsti, per ciascuna zona: Ionica, Centro e Tirrenica”.