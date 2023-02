Domani nuova riunione del Consiglio metropolitano: all’ordine del giorno aggiornamenti sui progetti Pnrr su beni confiscati e forestazione

Torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. La nuova seduta dell’aula Leonida Repaci di Palazzo Alvaro è prevista per domani mercoledì 22 febbraio alle ore 14.00 in prima convocazione ed alle 15.00 in seconda.

Tra i punti all’ordine del giorno, all’esame dell’aula Repaci di Palazzo Alvaro, una variazione in esercizio provvisorio per il finanziamento Pnrr per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, un accordo di collaborazione per il progetto sulla forestazione urbana finanziato sempre con fondi del Pnrr, la proposta per la manifestazione aerea della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori, lo schema di convenzione per il progetto “Giro ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria” ed infine l’aggiornamento 2023 del piano triennale anticorruzione e trasparenza.