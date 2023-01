Il giornalista Fabio Belcastro nominato Vice segretario Nazionale dell’Istituto Nazionale Azzurro

Nei giorni scorsi durante una riunione del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale Azzurro Fabio Belcastro, noto corrisponde del Quotidiano del Sud, è stato nominato Vice Segretario Nazionale con delega particolare economica, finanziaria e rendicontazione dell’I.N.A. Mandato che si aggiunge a quelli in carica di responsabile dell’ufficio stampa e componete del direttivo dell’istituto stesso. Ricordiamo che L’istituto Nazionale Azzurro è un’associazione di carattere umanitario. Un’istituzione che – in collaborazione con altri organismi varca i confini regionali, spaziando in qualsiasi fronte dove c’è bisogno di misericordiosa attenzione. Tantissimo da dire anche nei confronti di Fabio Belcastro: giovane volenteroso, la cui fama lo precede certamente; e che, in questi ultimi anni, si è reso mero protagonista della scena, partecipando, in prima persona, a iniziative volte a migliorare le condizioni di chi sta peggio. Un impegno dettato dal suo nobile carattere e dal suo essere riuscito a trovare un posto in prima fila nell’anfiteatro della vita, a partire dalla fornitura di medicine, indumenti e cibo al malcapitato popolo ucraino. Belcastro ha quindi finora svolto (e continua a svolgere) il suo dovere con devozione, spirito di abnegazione e nella più assoluta convinzione che (come recita carità cristiana) porgere la mano al prossimo, non solo migliora il proprio stato d’animo ma aiuta a migliorare pure il mondo.