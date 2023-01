Concorsi al Comune di Reggio Calabria, Ripepi: “Ennesimo stop, prime assunzioni non prima del 2024”

“I pochissimi dubbi rimasti sono diventati certezza! Per vedere il primo vero dipendente in carne ed ossa assunto dal Comune di Reggio Calabria, quasi certamente si dovrà attendere almeno al prossimo anno.

Sempre che, l’Amministrazione più scarsa di sempre, non troverà un nuovo modo per incartarsi o incaprettarsi posticipando così, per l’ennesima volta, l’entrata dei primi dipendenti a Palazzo San Giorgio.

Diventeranno dunque ben cinque, gli anni passati dalla data dell’annuncio in pompa magna di Falcomatà, insieme ai suoi fedelissimi, fatto per illudere ancora una volta la città su un argomento così delicato e sentito dai cittadini. Ieri nella seconda seduta della Commissione Controllo e Garanzia, convocata per chiarire gli ulteriori dubbi emersi dall’ultimo stop ai Concorsi, l’Assessore Gangemi, la Dirigente Mauro e il Direttore Generale sono stati abbastanza chiari. Passeranno da tre a cinque mesi prima di vedere il primo partecipante seduto davanti alla Commissione esaminatrice.

Successivamente, tra espletamento delle prove di tutti i partecipanti, valutazione finale e richiesta alla Cospel di nuova autorizzazione, supereremo certamente l’anno in corso. Non sappiamo bene quello che potrà succedere nei prossimi mesi, siamo solo certi che qualcosa avverrà e purtroppo i nostri concittadini dovranno avere pazienza, molta pazienza e la linfa vitale che deve arrivare all’interno della disastrata amministrazione può aspettare”.

Lo afferma il consigliere comunale di minoranza, Massimo Ripepi.