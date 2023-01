Fondi per la viabilità sulla Piana, Conia: “Da Metrocity rinnovata attenzione alle fragilità del territorio”

«L’ultimo intervento sulla viabilità, solo in ordine di tempo, assegna oltre 1,3 milioni di euro all’area Tirrenica, zona sulla quale la Città Metropolitana, in questi ultimi anni, ha concentrato sforzi e risorse per migliorare una situazione di particolare deficitarietà». Il consigliere metropolitano Michele Conia interviene a pochi giorni dall’approvazione, in Consiglio metropolitano, della variazione di bilancio che recupera somme dei “Patti per il Sud” non spese dai Comuni per reinvestirle nella messa in sicurezza di numerose strade ed arterie del comprensorio.

«L’attenzione sulle fragilità del territorio – ha detto – si è alzata notevolmente e, rispetto al passato, si notano cambi di passo e strategia rivolti a tutelare e salvaguardare anche le zone più remote o, comunque, che necessitano di maggiori attenzioni. Se, un tempo, le risorse andavano perse senza quasi batter ciglio, adesso la Città Metropolitana dimostra tutta l’efficienza dei propri uffici attraverso il collante che lega l’azione amministrativa alla volontà politica proiettata, insieme, verso il bene della collettività. E’ il messaggio principale che arriva dall’ultimo atto approvato e che porta a recuperare risorse altrimenti precipitate nel buio dell’ennesima occasione mancata».