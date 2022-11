Festività natalizie: arriva il Natale ViaxVia di Confcommercio Reggio Calabria

La Città Metropolitana ed i Comuni di Reggio Calabria, Rosarno, Taurianova, Palmi, Gioia Tauro, Marina di Gioiosa Ionica hanno sposato l’iniziativa dell’Associazione dei commercianti: condividere energie per fare crescere il senso di comunità e per dimostrare amore per le nostre Città.

È sicuramente un momento di difficoltà per imprese e famiglie, tra caro bollette e inflazione alle stelle. Ma nonostante tutto il Natale è alle porte ed è importante un impegno collettivo per celebrarlo insieme, anche facendo “vivere” le nostre strade. È indispensabile uno sforzo per la comunità, anzi della comunità, che diventa un dovere anche rispetto ai commercianti per i quali il periodo natalizio rappresenta, con le compere per regali, una importante boccata di ossigeno.

“Come Confcommercio – spiega il Presidente Lorenzo Labate – abbiamo sentito il dovere di offrire un contributo tangibile alla comunità riproponendo ed implementando l’iniziativa Natale ViaxVia, un sostegno concreto per rendere più attrattive strade, vie, piazze delle nostre Città durante le festività.

La novità più bella dell’iniziativa di quest’anno – continua Labate – è che ci siamo concretamente aperti a tutta la provincia con l’intenzione di premiare quei territori dove c’è voglia di fare e creare sinergie tra aziende, associazioni, istituzioni. Insieme ai commercianti ed ai sindaci di molti comuni della provincia abbiamo provato ad unire le forze consapevoli che le “luci” ma anche gli addobbi, l’animazione, i mercatini sono un elemento che piace ai cittadini e dà sicurezza. Per il commercio di vicinato hanno un significato di resistenza e resilienza: noi non ci arrendiamo e le “luci” vogliono esserne la testimonianza tangibile, come lo sono del fatto che senza le luci dei negozi una città non è più viva. Sono importanti per creare l’atmosfera giusta per vivere il Natale, per grandi e piccini e, fattore non trascurabile, per creare l’emozione giusta che favorisca lo shopping e provare a dare ossigeno anche ai commercianti”.

Novità di quest’anno è l’apertura di Natale ViaxVia ai comuni della provincia. L’iniziativa, infatti, è stata accolta con favore ed ha ricevuto il totale sostegno da tante Amministrazioni comunali perché, questo il pensiero comune del Sindaco metropolitano ff Carmelo Versace, della Commissione straordinaria presieduta da Antonio Giannelli (Rosarno), del Sindaco Rocco Biasi (Taurianova), del Sindaco Giuseppe Femia (Marina di Gioiosa Ionica), del Sindaco Giuseppe Ranuccio (Palmi), del Sindaco Aldo Alessio (Gioia Tauro) oltre che del Sindaco ff Paolo Brunetti della Città di Reggio Calabria, dove già l’iniziativa era partita già lo scorso anno, “ovviamente i privati, i commercianti, soprattutto in questa fase hanno reali difficoltà a farsi carico di interventi che sono comunque onerosi. Nonostante tutte le difficoltà ben note, le amministrazioni faranno la loro parte e non mancheranno addobbi natalizi per celebrare le festività in arrivo. Ma vedere condivisione, voglia di fare squadra, segni tangibili di impegno sul territorio sono segnali importanti. Già questo è un grande risultato che dà più energia a tutti perché si comprende, in concreto, che c’è voglia di fare e mettere al primo posto il bene delle nostre comunità”.

Il direttore di Confcommercio Fabio Giubilo spiega l’intervento che “vuole premiare ciò che di buono esiste nei territori. Se l’obiettivo è il bene delle nostre Città, è importante consolidare i rapporti di buon vicinato ed incentivare iniziative di comunità. Anche in un periodo delicato di crisi energetica la volontà del mondo del commercio di accendere e puntare l’attenzione sul Natale non è venuta meno e il nostro contributo va nella direzione di promuovere iniziative per allietare lo shopping creando una piacevole atmosfera nelle vie commerciali. Ovviamente, la convinzione condivisa con le amministrazioni comunali è che gli interventi debbano essere svolti, quest’anno più che mai, con modalità etiche e riducendo al massimo sprechi.

Entusiasti i Sindaci e gli Assessori dei Comuni che concretamente hanno sostenuto l’iniziativa di Confcommercio.

Sindaco ff Paolo Brunetti e Assessora Sviluppo Economico Angela Martino (Reggio Calabria) “Occorre sempre più dimostrare tutti assieme di credere nella capacità del territorio in cui viviamo e lavoriamo, di fare emergere le sue potenzialità dal punto di vista economico e della crescita sociale. Per iniziative come questa, che nascono dal basso e dall’autentica voglia di spendersi per Reggio, il nostro impegno e sostegno saranno massimi”.

Sindaco Giuseppe Ranuccio, Assessore al Bilancio Salvatore Celi e Assessore al Turismo Giuseppe Magazzù (Palmi) “Abbiamo sposato con orgoglio l’iniziativa Natale ViaxVia perché portata avanti con sinergia e collaborazione tra Amministrazione comunale, Confcommercio e gli imprenditori Palmesi. Come Amministrazione abbiamo offerto alla città un ricco calendario di eventi ed accogliamo con favore lo sforzo profuso dagli operatori commerciali e dalla Confcommercio che consentirà di realizzare altri progetti volti a rendere la nostra Città ancora più accogliente.”

Sindaco Roy Biasi e Assessore al Commercio Massimo Grimaldi (Taurianova) “una lodevole iniziativa a sostegno del commercio locale perché la volontà di abbellire, non solo simbolicamente, le attività commerciali, diventa fondamentale in termini attrattivi specie in questo periodo natalizio. La collaborazione di Confcommercio con il Natale ViaxVia dimostra che esiste, forte, la volontà di rilanciare il territorio attraverso un sostegno concreto, condiviso dai tanti commercianti che hanno deciso con entusiasmo di aderirvi”

Commissione straordinaria Antonio Giannelli, Roberta Mancuso, Emilio Buda, (Rosarno) “La coralità con cui si sta sviluppando Natale ViaxVia, che richiama alla condivisione di idee e progetti nell’interesse generale della crescita della città, incontra il pieno sostegno da parte di questa Amministrazione che ha fin dall’inizio manifestato attenzione nei confronti della parte fattiva e sana dell’imprenditoria locale. È positivo riuscire a dare segnali di ripartenza alla città di Rosarno e implementare il clima di fiducia tra i Cittadini, in un momento in cui tutti affrontiamo difficoltà importanti, con l’augurio che il Natale imminente possa essere migliore per tutti.”

Sindaco Giuseppe Femia e Assessore Attività Produttive Giuseppe Romeo (Marina di Gioiosa Ionica) “l’Amministrazione di Marina di Gioiosa vuole essere vicina ai commercianti ed alle famiglie anche in un momento complicato. Faremo la nostra parte per fare respirare l’atmosfera natalizia e, quest’anno, la sinergia e l’unità di intenti che con il Natale ViaxVia di Confcommercio si prova a costruire tra Istituzioni, Associazioni, Commercianti è un segnale di fondamentale importanza”.

Sindaco Aldo Alessio (Gioia Tauro) “abbiamo apprezzato e sposato l’iniziativa di Confcommercio che va nella direzione di valorizzare il buono ed il bello che custodisce Gioia Tauro. La rete tra amministrazione, associazioni, commercianti è la strada giusta da percorrere ed è indispensabile per fare emergere, pur tra difficoltà oggettive che stiamo vivendo, le energie positive che esistono nel nostro territorio”.

Sindaco metropolitano ff Carmelo Versace L’iniziativa di Confcommercio va nella direzione che come Enti locali abbiamo tracciato per provare ad infondere, pur nella sobrietà, un clima natalizio sereno e gioioso che faccia da contraltare al momento storico molto delicato attraversato da imprese e famiglie. “Natale ViaxVia” esteso a tutto il territorio provinciale e ampiamente condiviso promuove quello spirito di comunità metropolitana che, nelle nostre azioni, siamo impegnati a costruire giorno per giorno. In questa occasione è evidente la grande maturità dimostrata da un’organizzazione che mira alla crescita economica, sociale e produttiva complessiva del nostro territorio”.

Cosa è il Natale ViaxVia? Confcommercio Reggio Calabria supporterà con un contributo straordinario la realizzazione di iniziative di addobbo, decoro, animazione delle vie commerciali dei Comuni coinvolti nel periodo natalizio condivise tra i commercianti. L’obiettivo è sostenere un’idea, un progetto, un’iniziativa nata dai commercianti del territorio per rendere la Città più viva, attrattiva ed accogliente nel periodo natalizio.

Periodo di svolgimento – Le iniziative potranno essere realizzate nel periodo natalizio e concludersi entro il 9 gennaio 2023.

Presentazione delle domande – Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate entro la data del 5 dicembre (prorogata).