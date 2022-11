“Con gentilezza”: Comune e Metrocity di Reggio Calabria promuovono le buone azioni per la Giornata Mondiale della Gentilezza

È stata presentata stamani presso la sala Biblioteca della Città Metropolitana l’iniziativa “Con gentilezza”, promossa dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza che si terrà il prossimo 13 novembre.

Il progetto “Con gentilezza” prevede un compito da portare a termine, ovvero svolgere una buona azione, non importa quale sia, basta un messaggio, un gesto di solidarietà, un aiuto o interessarsi ad un problema altrui. L’iniziativa che coinvolgerà gli istituti scolastici di Reggio e provincia, è stata promossa dagli assessorati all’istruzione, alle politiche giovanili, al welfare e allo sport del Comune in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“Il nostro obiettivo – spiega Lucia Anita Nucera assessore all’istruzione – è quello di sensibilizzare i giovani su un tema che oggi sembra scontato, ma che in realtà è molto importante per migliorare la qualità dei rapporti e del vivere civile. Rivolgere un gesto di gentilezza verso un’altra persona in maniera disinteressata significa migliorarci come persone e essere più disponibili verso gli altri. Sono gesti che possono cambiare il nostro modo di comportarci e che dovrebbero fare parte della nostra quotidianità”.

All’incontro con i giornalisti, ha preso parte anche l’Assessore alle Politiche Giovanili Giuggi Palmenta: “Il titolo che abbiamo scelto “Con gentilezza” ci accompagnerà per un anno intero. L’obiettivo è quello di trasformare un esercizio quotidiano in stile di vita. Prendersi cura degli altri, regalare un sorriso o una parola gentile sono atti semplici ma mai scontati. Il contesto sociale che viviamo ci spinge a vivere e agire in maniera veloce,a volte senza pensare alle conseguenze che una parola può avere sull’altro. Abbiamo scelto di partire dal Fair play, proprio in occasione della partita casalinga della Reggio BIC che si disputerà sabato 12 novembre alle ore 20.30 al PalaCalafiore con ingresso gratuito. La gentilezza in campo vuol dire rispetto per l’altro, per l’ avversario ma anche rispetto verso lo sport. Ecco allora la necessità di riprenderci la gentilezza, promuovendone, come Amministrazione, i gesti e invitando i nostri concittadini a provare a praticarla ricordando che il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri”.

Presenti, oltre all’Assessore Demetrio Delfino e al Sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace, anche i rappresentanti di Reggio Basket in Carrozzina Ilaria D’anna e Antonio Cugliandro e la delegata regionale Fipic Amelia Cugliandro, che in occasione della partita di sabato 12 novembre in casa della squadra, hanno invitato la cittadinanza a supportarla. Al progetto ha partecipato anche Il consigliere comunale e metropolitano delegato allo Sport Giovanni Latella.

L’iniziativa si svolgerà dal 13 novembre al 31 ottobre 2023. È possibile inviare foto, disegni, poesie o un qualsiasi elaborato scritto che rappresenti la gentilezza. Gli elaborati potranno essere inviati sull’e mail:lagentilezza@comune.reggio-calabria.itl