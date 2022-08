Riaperta la strada Gallico – Villa San Giuseppe – Villamesa dopo l’intervento di messa in sicurezza da 300 mila euro realizzato dalla Città Metropolitana

È stata riaperta al traffico veicolare la Strada Provinciale 12 che collega Gallico, Villa San Giuseppe e Villamesa, chiusa da diversi anni a causa del crollo di una parte del manto stradale.

Questa mattina, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, insieme al dirigente del settore Viabilità, Lorenzo Benestare, ed al sindaco di Calanna, Domenico Romeo, ha effettuato un sopralluogo nell’area interessata dai lavori che hanno riguardato la ricostruzione di un muro di sostegno in pietrame e la realizzazione di una struttura di sostegno in gabbioni, oltre la posa in opera di nuovi guad rail e segnaletica orizzontale e verticale.

Un plauso da parte dell’amministrazione metropolitana è andato all’Ingegner Grazia Maria Marsala, all’epoca, responsabile dell’Ufficio di Manutenzione della zona centro, che ha redatto lo studio di fattibilità e, successivamente, designata quale Rup del cantiere che ha interessato l’importante arteria stradale per un investimento complessivo superiore ai 300 mila euro.