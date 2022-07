Ance Giovani RC, presentato il workshop del 7 luglio su “Rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile delle città”

Si terrà il prossimo 7 luglio, con inizio alle ore 16.00, presso la Sala Consiliare “Leonida Repaci” della Città Metropolitana di Reggio Calabria a Palazzo Alvaro, Reggio Calabria, il workshop dal titolo “Rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile delle città” organizzato da ANCE Giovani Calabria e dal Gruppo Giovani Costruttori Edili di ANCE Reggio Calabria, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il workshop è il primo di un ciclo di incontri sul territorio regionale – uno per provincia – dal titolo “Giovani Costruttori in movimento” finalizzati all’approfondimento delle principali questioni di interesse del comparto delle costruzioni calabrese.

In occasione di tale primo evento si intende approfondire il tema della rigenerazione urbana collegandolo alle prospettive di investimento pubblico e privato, alle politiche per la transizione ecologica, alle città sostenibili ed alle strategie per l’attrattività del territorio.

Il programma dell’evento, disponibile sul sito dell’ANCE di Reggio Calabria, all’indirizzo www.ancereggiocalabria.it, si articolerà nel corso del pomeriggio e prevede gli interventi introduttivi del presidente di ANCE Reggio Calabria, Michele Laganà, del presidente ANCE Giovani Calabria, Carlo Barberio e del presidente ANCE Giovani Reggio Calabria, Nicola Irto, cui seguirà l’intervento del presidente ANCE Giovani Macro – Area Sud, Marco Oloferne Curti.

A seguire è previsto un dibattito – moderato da Marco Oloferne Curti – con politici, esperti e rappresentanti del mondo associativo a livello metropolitano, regionale e nazionale a cui prenderanno parte la professoressa dell’Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria, Consuelo Nava, il presidente dell’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria, Ilario Tassone, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, il Consigliere regionale della Calabria, Pietro Raso, il presidente Giovani Unindustria Calabria, Umberto Barreca, e la presidente di ANCE Giovani nazionale, Angelica Kristle Donati, a cui sono affidate le conclusioni.