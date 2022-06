Comunali, Cannizzaro a Villa San Giovanni lancia la candidatura di Santoro: “Basta fango, nostri candidati hanno fedina immacolata”

E abbiamo posto le basi per la soluzione anche di un altro problema atavico di Villa San Giovanni: la realizzazione dell’approdo a Sud. Sarà cosa fatta! Marco ha coinvolto i vertici della Regione Calabria e la struttura del Ministro per il Sud nei giorni scorsi per illustrare le sue idee in proposito. E non è stato l’unico argomento. C’è in cantiere anche la realizzazione di un grande centro polivalente, con all’interno una delle più grandi sale congressi in Calabria. Due impegni importanti (e non solo questi), che ci sentiamo di assumere stando al fianco di Marco. Ieri, oggi e soprattutto domani.

E ci tengo, infine, a disinnescare un’altra mina buttata sul terreno della campagna elettorale dai nostri avversari: la questione legalità. Non solo le ultime inchieste chiarite e terminate con un nulla di fatto, non solo le commissioni d’accesso che hanno confermato la totale regolarità della macchina amministrativa, non solo la fedina immacolata di ognuno dei nostri candidati e di tutti coloro che ruotano attorno alla lista ‘Villa in Comune’, ma soprattutto… – sostiene il deputato forzista – chi è il coglione che nel 2022 ancora ha il coraggio di farsi sostenere della criminalità organizzata?!?

Basta frasi slogan e qualunquismo. Andiamo a vincere e cambiamo il destino, una volta per tutte, di questa splendida Città! – è il finale infuocato del comizio in piazza Valsesia con conclusioni affidate a Cannizzaro.