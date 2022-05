Reggio, alla “Radice-Alighieri” di Catona un nuovo spazio dedicato ai libri e alla lettura condivisa

La scuola dell’Infanzia Catona centro presenta un nuovo angolo dedicato ai libri e alla lettura condivisa.

Con un lavoro sinergico tra scuola e famiglia si raggiunge questo grande obiettivo. Con tanto orgoglio e alla presenza della dirigente, Simona Sapone, e dei rappresentanti dei genitori delle quattro sezioni, il 17 maggio è stato tagliato il nastro.

Grazie all’iniziativa nazionale “Io leggo perché” e al prezioso contributo delle famiglie è nata una piccola biblioteca che conta oggi 49 libri. L’augurio è che sia il punto di partenza per un futuro prosperoso, riconoscendo l’importanza della presenza costante del libro nel percorso di crescita dei bambini per lo sviluppo della fantasia e della creatività, per favorire la capacità logico-matematiche oltre che a sviluppare l’attenzione e la concentrazione.