Elezioni a Villa San Giovanni, il gruppo ‘Percorsi’: “C’è rammarico per ritiro candidatura Bellantone”

“Il gruppo Percorsi Comuni apprende con rammarico del ritiro ‘forzato’ della candidatura dell’Ing. Bellantone. Abbiamo lavorato insieme a Filippo per la creazione di una lista che avesse, prima dei numeri, volti di persone libere ed un progetto condiviso, con l’unico e solo scopo di dare un’alternativa valida alla città. Fieri di aver tenuto aperto il dialogo fino alla fine ma di non essere scesi a compromessi e di aver detto di no ai calcoli elettorali basati sui personalismi. Percorsi Comuni rimane un gruppo coeso di donne e uomini che hanno chiari i propri valori, che non si ‘arrendono alla rassegnazione’ che per anni ha avvilito e che continua ad avvilire la nostra città. Il percorso che fin qui ci ha uniti continuerà a tradursi in impegno e passione per Villa San Giovanni”.