Reggio Calabria, l’8 maggio sospensione temporanea del traffico per la gara ciclistica “Memorial Palumbo Anna”

“Si comunica che domenica 8 maggio, in occasione dello svolgimento della gara ciclistica denominata “41° Trofeo Cicli Jiriti – 1° Memorial Palumbo Anna”, con partenza alle ore 9:00 dal Piazzale Stadio Nord, che prevede il passaggio dei ciclisti da Reggio Calabria fino a Bova Marina, per ritornare poi verso Reggio Calabria ingresso Diramazione Irto, per proseguire sulla via principale verso Gallina, con arrivo in via Carlo Alberto, durante il transito della carovana compreso tra gli automezzi di “inizio gara ciclistica” e “fine gara ciclistica” il transito veicolare sarà temporaneamente sospeso”.

A comunicarlo in una nota Diego Quattrone, responsabile ciclismo regionale UISP.