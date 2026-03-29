Concours Mondial de Bruxelles: sarà la Loira ad accogliere la prossima sessione dei rosati

Sarà Anjou Saumur nella Loira francese ad ospitare la prossima edizione del Concours mondial de Bruxelles dedicata ai vini rosati. L’annuncio è arrivato nel corso dell’ultima giornata di degustazione in corso a Cirò, dove i 55 degustatori internazionali sono impegnati nelle fasi finali di assaggio delle 1100 campionature di vino provenienti da 30 paesi diversi. Ad ufficializzare la prossima sede che accoglierà il CMB è stato Quentin Avaux, Ceo del Concours attraverso un video che ha svelato la destinazione 2027.

Il passaggio di testimone tra la Calabria e la Loira è stato eseguito tra il consigliere regionale Sergio Ferrari, già presidente della Provincia di Crotone, e Vincent Rousseau, vicepresidente dei Rosè de l’Anjou della Fédération Vitìcole Anjou-Saumur.

Per Ferrari è «grande orgoglio e la soddisfazione di tutto il territorio cirotano per aver ospitato la manifestazione nella patria del comparto vitivinicolo calabrese. La vostra presenza certifica la consapevolezza della dimensione internazionale che hanno raggiunto i nostri vini». Il saluto e il ringraziamento ai giudici e agli organizzatori del CMB, insieme alla Regione Calabria – Assessorato all’Agricoltura e Arsac, per la «grande opportunità che avete dato al nostro territorio e che darete ai nostri produttori promuovendo i nostri vini sui mercati internazionali, offrendo nuove opportunità di visibilità e sviluppo per il territorio culla del vino calabrese».

Da domani una parte di giudici che resteranno in Calabria vivranno altri due intense giornate alla scoperta dei principali distretti enologici incontrando produttori e rappresentanti degli altri consorzi del vino calabrese.