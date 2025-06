Crotone: pestano 24enne in pieno centro. Identificati

Identificati e denunciati a piede libero dalla polizia i tre giovani crotonesi di 19 anni, già noti alle forze dell’ordine per reati in materia di droga, ritenuti responsabili del pestaggio di un ragazzo ventiquattrenne, avvenuto nella notte di sabato, 14 giugno. Il giovane è stato brutalmente aggredito in pieno centro cittadino, nei pressi di un locale molto frequentato, riportando lesioni giudicate guaribili con una prognosi di 30 giorni salvo complicazioni. Nel corso dell’aggressione, nessuna delle persone presenti è intervenuta in difesa della vittima né ha provveduto ad avvisare le autorità competenti. L’assenza di collaborazione da parte della cittadinanza ha reso, pertanto, particolarmente complessa l’attività investigativa; tuttavia, grazie al lavoro sinergico della Polizia Scientifica, delle Volanti, della Squadra Mobile e al coordinamento della Procura, è stato possibile ricostruire la dinamica dell’accaduto. I responsabili, dopo essere stati individuati, sono stati accompagnati in Questura e denunciati con l’accusa di lesioni personali aggravate in concorso.

Il questore di Crotone, Renato Panvino, ha espresso “ferma condanna per quanto accaduto” e ha dichiarato “tolleranza zero verso ogni tipo di violenza”. Per i tre indagati è stato avviato il procedimento per l’emissione del Divieto di accesso alle aree urbane, che gli impedirà di accedere a una determinata zona della città. Mentre per il locale teatro dell’evento è stato avviato l’iter per l’applicazione dell’articolo 100 del Tulps da parte del questore che, in ogni caso, sta valutando gli elementi acquisiti per la chiusura dell’esercizio per ragioni di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica. Per intanto, le indagini proseguono e sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia sulla vita dei giovani aggressori per capire se sono inseriti nei circuiti criminali capeggiati da giovani frequentatori della movida cittadina. Il procuratore Domenico Guarascio, che sta seguendo personalmente il caso insieme al pm di turno, starebbe ora valutando l’adozione di eventuali misure cautelari nei confronti dei giovani coinvolti.