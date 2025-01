Il Giorno della Memoria, Mario Megna: “Sarà istituzionalizzato l’incontro, in occasione del Giorno della Memoria, con gli studenti delle scuole e con la comunità cittadina”

“Sarà istituzionalizzato l’incontro, in occasione del Giorno della Memoria, con gli studenti delle scuole e con la comunità cittadina attraverso un provvedimento condiviso dal Consiglio Comunale”

Lo ha detto il presidente del Consiglio Comunale Mario Megna in apertura dell’iniziativa che si è tenuta questa mattina nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” promossa dalla presidenza del Consiglio Comunale e dalla Commissione Pari Opportunità in occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz

La proposta del presidente Megna di prevedere ogni anno una iniziativa istituzionale in occasione del Giorno della Memoria è stata condivisa dalla stessa Commissione Pari Opportunità e dalla IV Commissione Consiliare Cultura

All’iniziativa di questa mattina hanno partecipato delegazioni dell’Istituto “Almeone” e dell’Istituto “Donegani”

In tutti gli interventi che si sono susseguiti, quello del sindaco Voce, del presidente del Consiglio Comunale Megna, della presidente della Commissione Pari Opportunità Anna Maria Oppido e del presidente della IV Commissione Consiliare Domenico Lo Guarro è stata evidenziata la necessità di non dimenticare, di fare in modo che quanto di tremendo è avvenuto venga conosciuto dalle giovani generazioni affinché resti un ricordo vivo e non scolorito dal tempo e che gli orrori di quella tragedia non si ripetano.

La poetessa Raffaella Trusciglio ha recitato una propria composizione mentre particolare commozione ha suscitato la storia di Giuseppe Perziano, crotonese, deportato nei campi di concentramento, attraverso il racconto della figlia Elena.

Nel corso della giornata alcuni studenti sono intervenuti con proprie riflessioni, frutto anche dell’approfondimento fatto in precedenza nell’ambito scolastico ed è particolarmente meritorio che i loro docenti abbiano posto all’attenzione dei propri studenti questa tragedia dell’umanità