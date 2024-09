Estorsione e usura nel Crotonese, boss guidava clan Martino dal carcere attraverso la moglie

“Se si pente il capo scriviamo un altro libro”. Con queste parole la moglie del boss Vito Martino, Veneranda Verni, di 54 anni, ha accolto la notizia del pentimento (poi fallito) del capo cosca di Cutro Nicolino Grande Aracri.

L’episodio è stato raccontato dal procuratore facente funzioni delle Dda di Catanzaro Vincenzo Capomolla, nel corso della conferenza stampa dell’operazione Sahel condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone.

Il blitz ha portato misure cautelari per 31 persone: 15 in carcere, sette ai domiciliari e obbligo di dimora per nove indagati. Le indagini, ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri di Crotone Raffaele Giovinazzo, sono state avviate nell’ottobre 2020 dai militari delle compagnia di Crotone, guidati dal maggiore Rossella Pozzebon, in seguito a un episodio estorsivo che ha svelato come fossero cambiati gli assetti all’interno delle cosche cutresi col diffondersi della notizia del tentativo di collaborazione del boss Nicolino Grande Aracri.

“La cosca si è rivitalizzata intorno alla figura di un esponente della consorteria che si trovava in carcere – ha affermato Capomolla – e che dal carcere ha continuato a dare ordini”. Il soggetto in questione è Vito Martino, di 54 anni, storico componente dell’omonimo clan da sempre alleato ai Grande Aracri. L’uomo ha veicolato messaggi fuori dal carcere attraverso la propria moglie, anche lei arrestata.

Nella fase in cui i Martino prendono potere “emerge il ruolo delle donne”, ha spiegato il colonnello Giovinazzo. L’indagata, infatti, “non riportava solo i messaggi del consorte ma dirimeva controversie e impartiva ordini. L’indagine – ha aggiunto – ha permesso di registrare le reazioni dei sodali alla notizia del pentimento di Grande Aracri: stupore, sgomento. Infine le strutture di comando e militari della cosca si sono mosse per colmare il vuoto e si sono strette intorno alla figura di Vito Martino”.

E’ stata così riavviata l’attività criminale della consorteria tesa ad accumulare fondi per la bacinella comune attraverso estorsioni – in tutti i settori dell’attività economica del crotonese “dall’edilizia alla produzione di olio” – e al traffico di stupefacenti che, ha spiegato il maggiore Pezzebon, ha portato la cosca – “alla ricerca costante di fondi” – ad entrare in contatto col ramo criminale della comunità rom di Catanzaro. Sono stati registrati – ha detto il comandante del reparto operativo Angelo Maria Pisciotta – sette episodi estorsivi che contano sei estorsioni portate a termine attraverso dazioni di denaro da parte delle vittime. Un altro dato che si registra è “la mancanza di denunce da parte delle vittime, al massimo qualche confidenza strappata”. “La nascente cosca Martino godeva già di una forza intimidatrice intrinseca”, ha concluso Pisciotta.