Scontro auto-moto nel Crotonese: muore centauro 30enne

Incidente mortale nella notte a Ciro’ Marina, comune costiero del crotonese. A perdere la vita un giovane centauro del luogo, Angelo Pio Campolongo, 30 anni, originario di Cassano allo Ionio, ma residente da tempo a Ciro’ Marina, che poco prima dell’una della scorsa notte stava percorrendo in sella alla sua Yamaha Z6 una via del centro abitato della cittadina quando, per causa in corso di accertamento, a un incrocio si e’ scontrato frontalmente con una utilitaria condotta da una donna del luogo. Lo scontro, avvenuto su un tratto di strada rettilineo in una zona centrale illuminata, e’ stato violentissimo: la parte frontale dell’auto dal lato guida e’ stata distrutta, mentre la moto e’ finita lateralmente sulla serranda di un’attivita’ commerciale . Ad avere la peggio e’ stato il giovane Campolongo che e’ stato sbalzato dalla moto e il suo corpo, dopo un violento impatto a terra, e’ finito a quasi 20 metri di distanza dal luogo dell’incidente. Il giovane, che indossava il casco, e’ morto sul colpo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine: ai carabinieri della Stazione di Ciro’ Marina e’ toccato eseguire i rilievi al fine di stabilire la dinamica dell’incidente. Campolongo, che lavorava in un autolavaggio, si era sposato da circa un anno con una ragazza di Ciro’ Marina ed era padre di una bambina di pochi mesi. Il Comune di Ciro’ Marina ha annullato in segno di lutto la festa della bandiera blu che era prevista per oggi. (AGI